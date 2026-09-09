Arranca el curso escolar con más docentes, menos horas lectivas y bajada de ratios

Castilla-La Mancha afronta el curso escolar 2026/2027 con 382.191 alumnos de enseñanzas no universitarias, escolarizados en 1.818 centros educativos de la región, y 34.539 docentes, 876 más que el curso pasado.

Así lo ha avanzado el consejero de Educación, Amador Pastor, durante la presentación de las novedades del nuevo curso escolar, que ha comenzado este martes, 8 de septiembre, y finalizará el próximo 22 de junio de 2027.

Entre las novedades más destacadas se encuentra la bajada de la ratio a 22 alumnos en segundo de Primaria y la implantación de las 18 horas lectivas para el profesorado de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional. También se reforzarán servicios complementarios y medidas de apoyo al alumnado y profesorado.

La región contará además con cuatro nuevos centros educativos. En concreto, el Centro de Educación Especial (CEE) de Illescas, el IESO Nº4 de Illescas y el IES 'Almudena Grandes' en Ugena, en la provincia de Toledo; y el IESO Nº1 de Pioz, en la de Guadalajara. Además, se reabrirán dos secciones de colegios rurales agrupados (CRA), uno de ellos en Casas de Lázaro (Albacete) y otro en Zarzuela (Cuenca).

Protocolo contra el acoso escolar Se reforzará además la protección y acompañamiento al profesorado a través de la Unidad de Atención al Profesorado y se pondrá en marcha la asistencia psicológica para docentes que hayan denunciado una agresión. Según Pastor, el objetivo de esta medida es reforzar los recursos destinados a su bienestar emocional y seguridad. También se estrenará un nuevo protocolo contra el acoso escolar, que pondrá el foco en situaciones que se produzcan en el entorno digital y en los casos en los que estén implicados alumnos de diferentes centros. Una novedad que se suma a las 4.035 acciones formativas que se van a desarrollar para profesores y que estarán relacionadas con la inclusión, convivencia y actualización de contenidos. ““

Comedor, transporte y gratuidad de 2 a 3 años Por otra parte, las becas comedor llegarán a 15.051 beneficiarios y habrá 454 comedores que darán servicio a 38.338 usuarios. Además de estas, se habilitarán 216 aulas matinales para atender a 6.152 alumnos de la región. En relación al banco de libros, se beneficiarán de esta iniciativa 162.889 personas; mientras que el transporte escolar contará con 1.013 rutas, 22 de ellas recientemente creadas, para garantizar la gratuidad del servicio para alumnos de Bachillerato en zonas rurales. Otra de las medidas más destacadas que se incluye en este curso escolar es la gratuidad de la educación infantil de 2 a 3 años a través del programa +Escuela CLM, que se extiende a los municipios que lo hayan solicitado. Durante este curso también se prestará atención a las zonas rurales, en concreto, 249 municipios contarán con escuela rural. La inclusión es otra de las prioridades. La red de apoyo va a contar con 2.766 docentes y 1.153 no docentes, sumando así un total de 3.919 profesionales.

Obras y Formación Profesional El consejero ha puesto el foco en la inversión de 321 millones de euros para obras en centros educativos, de los que 68,5 millones corresponden a actuaciones que ya están en ejecución. A esto se suman los 12 millones ya invertidos en 656 actuaciones de reforma, ampliación y mejora, además de 36 millones destinados a la climatización de centros educativos. Por otro lado, la Formación Profesional contará con 56.438 plazas y 1.009 ciclos formativos, mientras la robótica llegará a un total de 1072 centros educativos.