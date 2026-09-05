Sanxenxo cocina la tortilla de patatas más grande del mundo con 17.000 huevos y reparte 10.000 raciones

La localidad pontevedresa de Sanxenxo ha cumplido este sábado con un reto gigante: el de cocinar la tortilla de patatas más grande del mundo, con un diámetro de seis metros y un peso de diez toneladas.

La empresa familiar 'El huevo de la abuela', que ya protagonizó el año pasado en Melide (A Coruña) la elaboración de una tortilla gigante que permitió revalidar el récord mundial, ha trasladado ahora el desafío a Sanxenxo, en el marco de las actividades de la Feira da Cebola y las fiestas de Santa Rosalía.

Antes miles de personas pendientes del desafío, la gigantesca tortilla ha requerido de 17.000 huevos, 1.700 kilos de patatas, 300 kilos de cebolla, 300 litros de aceite y 30 kilos de sal. En la operación han participado 72 personas y ha sido necesaria una grúa de 75 toneladas para manejar la enorme sartén.

01.37 min El lineal de los huevos es de los de los que más se ha ampliado en los últimos años

La preparación ha culminado a las 14:15 horas, momento en el que ha comenzado el reparto de 10.000 raciones. Las porciones, con y sin cebolla, se han vendido a tres euros y la recaudación se destinará a fines benéficos.

El precedente de Melide estuvo marcado especialmente por el momento del volteo, cuando una grúa levantó la sartén con la tortilla gigante, algo que también ha generado expectación en Sanxenxo. El desafío se ha realizado sin ensayos previos y ha terminado con éxito, después de que el contenido apenas se saliera de la sartén.