La guerra de los mapas: Togo lleva a la ONU el fin del plano Mercator en las aulas

El mundo tal y como nos lo han enseñado en las escuelas durante casi 500 años fue trazado por el cartógrafo flamenco Gerardo Mercator. Togo se ha propuesto desmantelar ese paradigma cartográfico y llevar el debate hasta la máxima instancia diplomática mundial: la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La iniciativa, impulsada bajo la campaña Correct The Map ("Corrige el mapa") con el respaldo de los 55 Estados miembros de la Unión Africana y organizaciones como Speak Up Africa y Africa No Filter, busca sustituir la histórica proyección por la denominada Equal Earth (creada en 2018). El objetivo principal es que este último modelo sea adoptado por la ONU, la UNESCO y los sistemas educativos internacionales para erradicar a Mercator de los libros de texto escolares y universitarios.

La diplomacia del plano: entre el Sur Global y las viejas potencias El ministro de Asuntos Exteriores de Togo, Robert Dussey, defiende que la propuesta no responde a un enfrentamiento geopolítico, sino a un imperativo científico: "Esta lucha no está dirigida contra nadie; no es contra ningún Estado ni contra ningún individuo. Es una lucha por la humanidad y por la ciencia. Las antiguas potencias coloniales deberían ser las primeras interesadas en apoyar esta iniciativa de la Unión Africana, porque es una verdad científica. Y frente a la ciencia, hay que aceptar los hechos", afirma Dussey. El objetivo de la iniciativa de Togo es claro: proyectar la dimensión real de África, un continente que en los mapas tradicionales se ve equiparado en tamaño a Groenlandia, cuando en la práctica es 14 veces mayor. La disputa diplomática se enmarca en un momento de reconfiguración del poder en el planeta donde los países del Sur Global demandan mayor protagonismo. Mientras resoluciones recientes impulsadas por África en la ONU sobre reparaciones históricas han contado con el rechazo de Estados Unidos y la abstención del bloque europeo, el resultado de la votación sobre la cartografía medirá el peso del bloque africano. Países como Estados Unidos suelen oponerse aduciendo razones metodológicas y de estandarización técnica. Aunque, en el terreno doméstico, administraciones como la de Trump no han dudado en renombrar sus golfos y lagos fronterizos apelando al nombre del propio continente.