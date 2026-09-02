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El paro sube un 2,09% en agosto en Castilla y León, con 2.010 desempleados más

  • La comunidad alcanza los 98.323 parados y registra un leve aumento interanual del 0,15%
  • Todas las provincias castellanoleonesas aumentan el desempleo en agosto
Trabajador descarga cajas de mercancía de un camión en una calle
Un trabajador descarga mercancía de un camión EFE/Ismael Herrero
Lucía Ramírez

El número de desempleados ha aumentado en 2.010 personas en Castilla y León durante agosto, un 2,09% más que en julio, según los datos publicados este miércoles, 2 de septiembre, por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. El incremento supera al registrado en el conjunto de España, donde el paro ha crecido un 1,92%.

El desempleo aumenta en todas las provincias

Castilla y León termina agosto con 98.323 personas inscritas en las listas del paro. Respecto a agosto de 2025, el desempleo ha aumentado en 144 personas, un 0,15%, frente al descenso del 2,91% registrado en el conjunto del país.

El desempleo ha aumentado en las nueve provincias de Castilla y León respecto a julio. Burgos encabeza el incremento porcentual, con un 4,16% y 519 parados más, hasta los 13.000.

Le siguen Segovia, con un 3,36% más y 145 desempleados adicionales; Valladolid, con un 2,46% y 524 más; Zamora, con un 2,4% y 183; Palencia, con un 2,3% y 135; y Ávila, con un 2,27% y 171 nuevos parados.

Los menores incrementos se registran en Soria, donde el paro sube un 1,47% con 38 personas más; Salamanca, con un 1,18% y 180 desempleados adicionales; y León, con un 0,59% y 115 más.

La evolución en un año es desigual

En términos interanuales, cinco provincias reducen el número de desempleados. Salamanca registra la mayor caída, con 340 parados menos, un 2,16%; seguida de León, con 359 menos (-1,81%), Ávila, con 62 menos (-0,8%), Segovia, con 26 menos (-0,58%), y Zamora, con 33 menos (-0,42%).

Por el contrario, Soria registra el mayor aumento interanual, del 9,08%, con 219 desempleados más. También sube el paro en Valladolid, un 2,32% y 496 personas; Palencia, un 1,74% y 103; y Burgos, un 1,14% y 146.

Paro CYL Agosto
Paro CYL Agosto

Los servicios concentran siete de cada diez parados

Por sectores, los servicios concentran la mayor parte del desempleo, con 69.990 personas. Le siguen quienes no han trabajado anteriormente, con 11.054; la industria, con 8.061; la construcción, con 5.564; y el sector primario, con 3.654.

Por sexo, 59.049 desempleados son mujeres y 39.274 son hombres. Los menores de 25 años representan el 7,9% del total, con 7.782 jóvenes en paro.

En cuanto a la contratación, en agosto se han firmado 54.089 contratos en la comunidad, 17.589 menos que en julio, un 24,54% menos. Sin embargo, respecto a agosto de 2025 se han registrado 2.018 contratos más, un 3,87%. De ellos, 16.799 son indefinidos y 37.299 temporales.

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