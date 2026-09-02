El paro sube un 2,09% en agosto en Castilla y León, con 2.010 desempleados más

El número de desempleados ha aumentado en 2.010 personas en Castilla y León durante agosto, un 2,09% más que en julio, según los datos publicados este miércoles, 2 de septiembre, por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. El incremento supera al registrado en el conjunto de España, donde el paro ha crecido un 1,92%.

El desempleo aumenta en todas las provincias

Castilla y León termina agosto con 98.323 personas inscritas en las listas del paro. Respecto a agosto de 2025, el desempleo ha aumentado en 144 personas, un 0,15%, frente al descenso del 2,91% registrado en el conjunto del país.

El desempleo ha aumentado en las nueve provincias de Castilla y León respecto a julio. Burgos encabeza el incremento porcentual, con un 4,16% y 519 parados más, hasta los 13.000.

Le siguen Segovia, con un 3,36% más y 145 desempleados adicionales; Valladolid, con un 2,46% y 524 más; Zamora, con un 2,4% y 183; Palencia, con un 2,3% y 135; y Ávila, con un 2,27% y 171 nuevos parados.

Los menores incrementos se registran en Soria, donde el paro sube un 1,47% con 38 personas más; Salamanca, con un 1,18% y 180 desempleados adicionales; y León, con un 0,59% y 115 más.