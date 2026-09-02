El paro sube un 2,09% en agosto en Castilla y León, con 2.010 desempleados más
- La comunidad alcanza los 98.323 parados y registra un leve aumento interanual del 0,15%
- Todas las provincias castellanoleonesas aumentan el desempleo en agosto
El número de desempleados ha aumentado en 2.010 personas en Castilla y León durante agosto, un 2,09% más que en julio, según los datos publicados este miércoles, 2 de septiembre, por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. El incremento supera al registrado en el conjunto de España, donde el paro ha crecido un 1,92%.
El desempleo aumenta en todas las provincias
Castilla y León termina agosto con 98.323 personas inscritas en las listas del paro. Respecto a agosto de 2025, el desempleo ha aumentado en 144 personas, un 0,15%, frente al descenso del 2,91% registrado en el conjunto del país.
El desempleo ha aumentado en las nueve provincias de Castilla y León respecto a julio. Burgos encabeza el incremento porcentual, con un 4,16% y 519 parados más, hasta los 13.000.
Le siguen Segovia, con un 3,36% más y 145 desempleados adicionales; Valladolid, con un 2,46% y 524 más; Zamora, con un 2,4% y 183; Palencia, con un 2,3% y 135; y Ávila, con un 2,27% y 171 nuevos parados.
Los menores incrementos se registran en Soria, donde el paro sube un 1,47% con 38 personas más; Salamanca, con un 1,18% y 180 desempleados adicionales; y León, con un 0,59% y 115 más.
La evolución en un año es desigual
En términos interanuales, cinco provincias reducen el número de desempleados. Salamanca registra la mayor caída, con 340 parados menos, un 2,16%; seguida de León, con 359 menos (-1,81%), Ávila, con 62 menos (-0,8%), Segovia, con 26 menos (-0,58%), y Zamora, con 33 menos (-0,42%).
Por el contrario, Soria registra el mayor aumento interanual, del 9,08%, con 219 desempleados más. También sube el paro en Valladolid, un 2,32% y 496 personas; Palencia, un 1,74% y 103; y Burgos, un 1,14% y 146.
Los servicios concentran siete de cada diez parados
Por sectores, los servicios concentran la mayor parte del desempleo, con 69.990 personas. Le siguen quienes no han trabajado anteriormente, con 11.054; la industria, con 8.061; la construcción, con 5.564; y el sector primario, con 3.654.
Por sexo, 59.049 desempleados son mujeres y 39.274 son hombres. Los menores de 25 años representan el 7,9% del total, con 7.782 jóvenes en paro.
En cuanto a la contratación, en agosto se han firmado 54.089 contratos en la comunidad, 17.589 menos que en julio, un 24,54% menos. Sin embargo, respecto a agosto de 2025 se han registrado 2.018 contratos más, un 3,87%. De ellos, 16.799 son indefinidos y 37.299 temporales.