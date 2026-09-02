La Fiscalía Europea implica a Aldama en una red que desvió 27,9 millones de euros a Portugal en el caso Hidrocarburos

La Fiscalía Europea ha implicado a Víctor de Aldama, junto a otros empresarios, en el presunto desvío de 27,9 millones de euros a cuentas bancarias de Portugal con la meta de blanquear las ganancias ilícitas generadas en el sector de hidrocarburos en España.

Así lo señala la Fiscalía Europea en un decreto trasladado el pasado 20 de julio al juez Santiago Pedraz, que ha adelantado El País y al que ha tenido acceso EFE, dentro de la causa que investiga un presunto fraude de 182 millones de euros en el sector de los hidrocarburos.

Esa es la causa por la que Aldama fue detenido e ingresó en prisión provisional, de la que salió tras ofrecer su colaboración en la investigación del denominado caso Koldo por el que fue condenado a 4 años y medio de prisión, aunque se suspendió la ejecución de su pena y está en libertad.