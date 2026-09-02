La Fiscalía Europea implica a Aldama en una red que desvió 27,9 millones de euros a Portugal en el caso Hidrocarburos
- Según la Fiscalía el objetivo era el blanqueo de dinero obtenido de manera ilegal y se desvió entre 2022 y 2024
La Fiscalía Europea ha implicado a Víctor de Aldama, junto a otros empresarios, en el presunto desvío de 27,9 millones de euros a cuentas bancarias de Portugal con la meta de blanquear las ganancias ilícitas generadas en el sector de hidrocarburos en España.
Así lo señala la Fiscalía Europea en un decreto trasladado el pasado 20 de julio al juez Santiago Pedraz, que ha adelantado El País y al que ha tenido acceso EFE, dentro de la causa que investiga un presunto fraude de 182 millones de euros en el sector de los hidrocarburos.
Esa es la causa por la que Aldama fue detenido e ingresó en prisión provisional, de la que salió tras ofrecer su colaboración en la investigación del denominado caso Koldo por el que fue condenado a 4 años y medio de prisión, aunque se suspendió la ejecución de su pena y está en libertad.
El desvío se produjo entre el 2022 y 2024
El expediente de la Fiscalía Europea constata que entre 2022 y 2024, aproximadamente 27,9 millones de euros entraron en el sistema bancario portugués, en cuentas de empresas portuguesas, procedentes de cuentas bancarias de España por orden de cuatro sociedades -Canary Islans, Salamanca Fuel, Casmar Hidrocarburos y Obaiol 3000, en un "esquema de evasión fiscal y de obtención de beneficios" organizado presuntamente por Víctor de Aldama y otros tres empresarios.
La Fiscalía Europea considera que se trata "de un grupo de empresas españolas del comercio de combustibles que utilizaron empresas fachada portuguesas para realizar supuestos pagos por suministros, sin la debida declaración del IVA y con el objetivo de permitir la devolución de las ganancias ilegítimas generadas a cuentas en España".
Víctor de Aldama forma parte de los empresarios que según la Fiscalía Europea "facilitaron el uso de varias empresas con sede en Portugal para hacer circular los fondos procedentes del fraude".
En concreto, a De Aldama se le vincula con la empresa Atmosferaudaz Unnipessoal, del que es el único accionista. Esta compañía recibió entre enero de 2022 y noviembre de 2023 7,4 millones de euros procedentes de varias de las empresas vinculadas por el esquema de evasión fiscal. La entidad fue fundada para ofrecen consultoría y venta y gestión de bienes inmuebles, pero no figura como comprador de bienes raíces en Portugal.
El destino de esos 7,4 millones es disperso, figuran tres entidades con sede en España identificadas y "hay cantidades considerables que no se identifican". Las cuentas de Atmosferaudaz no revelan "ninguna compra del combustible que pueda corresponder a suministros para esos clientes".
La Fiscalía Europea apunta a que "la cuenta se utiliza principalmente para el pago de vehículos y arrendamientos, con salidas destinadas a cuentas en España, lo que genera sospechas de que estamos tratando con un circuito para utilizar las ganancias generadas por el fraude del IVA".
De los 27,9 millones de euros transferidos al sistema bancario portugués, la Fiscalía calcula que al menos 9 millones han regresado a cuentas bancarias en España, 3 han sido enviados al Reino Unido y otros 3 millones se han "dispersado" a cuentas abiertas en diversas jurisdicciones, como Polonia, Francia, Bélgica, Lituania, Italia, Alemania, Uruguay, etcétera.
"En Portugal permanecieron 13 millones de euros, de los cuales aproximadamente 11,8 millones han sido incautados en el presente caso", agrega la Fiscalía.
El decreto repasa un presunto "esquema de evasión" similar al de la empresa de Aldama en otras siete empresas, en concreto Labirinto Da Bruma Unipessoal, Detalhes Adequados Lda.,Cálculo Corrente Unipessoal Lda., Cifracrobática Unipessoal Lda., Diálogo Erudito Unipessoal, Aristogiraffe Unipessoal Lda., y Aroundpages Lda.
"Casi todas las empresas que figuran como con sede social en Portugal, que recibieron fondos de empresas españolas, no realizan realmente ninguna actividad económica, ni los flujos financieros que se trasladaron en sus cuentas bancarias corresponden a operaciones comerciales, siendo estas meras transferencias de fondos", concluye la Fiscalía Europea.
Al no detectar un fraude fiscal cometido en Portugal, la fiscal europea remite este procedimiento al juez Santiago Pedraz.