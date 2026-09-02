¿Los ayuntamientos pueden convocar manifestaciones? Te explicamos qué dicen la ley y los expertos

La convocatoria de concentraciones en apoyo a Ceuta por parte de varios ayuntamientos en España ha derivado en polémica en Madrid. El Ayuntamiento de la capital comunicó la convocatoria a la Delegación del Gobierno y asegura que en su respuesta, la Delegación ha "boicoteado" el acto. Este organismo dice que no lo ha prohibido, pero que los ayuntamientos no pueden convocar manifestaciones de acuerdo con el derecho de reunión, pero sí celebrar actos institucionales, y que así se lo comunicó. Entre acusaciones cruzadas, en VerificaRTVE preguntamos a expertos y abordamos si los ayuntamientos pueden convocar manifestaciones.

¿Un ayuntamiento puede convocar una manifestación? Según el artículo 2 de la Ley orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, pueden ejercer el derecho de reunión (reconocido en el artículo 21 de la Constitución) las "personas físicas, partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, sociedades civiles y mercantiles, asociaciones, corporaciones y "demás entidades legalmente constituidas". Sin embargo, "no prohíbe expresamente que una persona jurídica promueva una manifestación o concentración y prevé que, si el organizador es una persona jurídica, la comunicación la realice su representante", según explica a VerificaRTVE Gemma Reinón, abogada de ‘Catalá Reinón Abogados’. Así se recoge en el artículo 8 de la ley: cuando las manifestaciones y reuniones se celebren en lugares de tránsito público "deberán ser comunicadas". Y si las convocan "personas jurídicas", debe hacerlo un representante. El PP acusa al Gobierno de "boicotear" la concentración por Ceuta en Madrid y la Delegación lo niega RTVE.es En el caso de un ayuntamiento "existe un matiz constitucional importante", agrega esta experta. Explica que "el Tribunal Constitucional ha señalado que las personas jurídico-públicas no son, con carácter general, titulares de derechos fundamentales. Sobre este asunto, Agustín Ruiz Robledo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, indica que el derecho de manifestación "es un derecho contra los poderes públicos, como en general los derechos fundamentales" y que, por ello, "el Tribunal Constitucional tiene dicho que, como regla, los poderes públicos no tienen derechos fundamentales". "¿Cuándo pueden tenerlo? Pues un Ayuntamiento que tiene un pleito contra un ciudadano y un juez no le admite una prueba, tiene el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva", nos explica Ruiz Robledo. Pero, subraya, "el ayuntamiento no tiene el derecho de manifestación". "El ayuntamiento puede convocar un acto institucional. Pero no una manifestación. No es titular del derecho", subraya el catedrático. Encontramos jurisprudencia al respecto. Esta sentencia del Tribunal Constitucional de 2001 sostiene que los entes públicos no son "titulares de derechos fundamentales". En 2016, el Tribunal Supremo fijó que "las personas jurídicas de Derecho Público" no son titulares del derecho al honor. La sentencia señala como "regla general que las personas jurídicas de Derecho Público no son titulares de derechos fundamentales" (pág. 24) y que "en suma: el Estado y en general las personas jurídicas de Derecho público no tienen, como regla, derechos fundamentales, sino competencias" (pág. 20).

¿Debe comunicar un acto institucional? En VerificaRTVE hemos tenido acceso a la respuesta de la Delegación del Gobierno de Madrid al consistorio madrileño, pero no al escrito inicial del Ayuntamiento a la delegación informando de la convocatoria. El documento de la Delegación asegura que el Ayuntamiento puede organizar "los actos institucionales que estime oportunos", como este en cuestión de Ceuta. ¿No deben las administraciones comunicar los actos institucionales? Según el criterio de Gemma Reinón, no existe una obligación general de que comuniquen "todo acto institucional por el mero hecho de serlo". "La obligación prevista en la Ley Orgánica 9/1983 se refiere a reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones, y esa comunicación previa no es una solicitud de autorización", apunta. Deshumanización, bulos y legitimación de la violencia: así se ha extendido el odio en redes con la crisis en Ceuta María Navarro Sorolla, María José Artuch, VerificaRTVE Dicho esto, la abogada opina que "tampoco basta con denominar un evento como ‘acto institucional’ para excluirlo automáticamente de la Ley". "Hay que atender a su contenido real. Si materialmente reúne las características de una reunión o manifestación en lugar de tránsito público, puede quedar sujeto al régimen de comunicación previa", recalca. Puede que no sea aplicable la ley orgánica, pero puede ser necesaria la coordinación entre administraciones "por razones de seguridad, tráfico o protección civil".