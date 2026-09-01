La Cofradía de Pescadores Santa Ana de Llanes, Pueblo Ejemplar 2026
- Se trata de una institución vinculada al mar desde el siglo XIV
- En 2014, el premió también recayó en una entidad asociativa: el Movimiento asociativo y vecinal de Boal
La Cofradía de Pescadores Santa Ana, en el municipio de Llanes, ha sido galardonada con el Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2026, según ha hecho público hoy el jurado encargado de su concesión. Aunque no es habitual que este galardón se conceda a una entidad, a lo largo de la historia de los premios ha sucedido en varias ocasiones. ¿La última? En 2014, cuando el Movimiento asociativo y vecinal de Boal recibió el título de ejemplar.
El jurado ha querido reconocer la trayectoria de una institución vinculada al mar desde el siglo XIV y su apuesta actual por la pesca sostenible y la conservación del patrimonio marinero.
La Cofradía de Pescadores Santa Ana de Llanes ha sido distinguida con el Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2026, un reconocimiento que pone en valor su trayectoria histórica, su compromiso con la pesca artesanal y su implicación en la vida social y cultural de la villa. El fallo se ha dado a conocer este martes en Oviedo por el jurado del galardón, convocado por la Fundación Princesa de Asturias.
Una de las cofradías más antiguas del Principado
El origen de la cofradía se remonta a la antigua Cofradía de Mareantes de San Nicolás, documentada desde mediados del siglo XIV. Durante siglos, sus integrantes estuvieron ligados a la pesca, el comercio marítimo y, especialmente, a la caza de ballenas, además de desarrollar una importante labor asistencial y religiosa en Llanes. Tras el declive de la actividad ballenera, el sector pesquero local mantuvo su tradición artesanal y llegó a disponer de una de las principales flotas de vapores pesqueros de Asturias en las primeras décadas del siglo XX.
En la actualidad, la Cofradía mantiene su actividad pesquera y apuesta por la gestión responsable de los recursos marinos. A esta labor suma iniciativas de divulgación, cultura y protección del medio ambiente, entre ellas campañas de limpieza de playas, talleres de sensibilización y proyectos para retirar residuos del mar durante las faenas pesqueras.