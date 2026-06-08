Madre Asturias, la exposición "con sorpresa" que explora la identidad regional

De las paredes de la sala Herrero Sabadell de Oviedo ya cuelgan las obras que conforman Madre Asturias: De la España negra al arte de avanzada, un exquisito recorrido por más de siglo y medio de historia en el que descubrir cómo el arte ha ayudado a construir la imagen y la identidad asturiana.

La muestra se centra en el arte figurativo y concretamente en la representación de las clases trabajadoras y populares. Ha sido comisariada por Luis Feás y promovida por la Consejería de Cultura.

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Su complejidad es patente tanto en fondo como en forma. Las 59 piezas, realizadas entre 1860 y 2025 por 37 artistas, proceden de instituciones culturales de la altura del Museo Reina Sofía, el Bellas Artes de Bilbao o el de Asturias, pero también de las colecciones del Banco Santander y Banco Sabadell, los ayuntamientos de Avilés y Llanes, y de manos de coleccionistas privados.

En ellas encontramos la huella de acontecimientos como las huelgas de 1917 y 1934, la Guerra Civil, la emigración y el éxodo rural. Humorismo, costumbrismo, denuncia y algunas de las grandes obras de propaganda del Frente Popular asturiano.

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Todo ello conforma una de las exposiciones más importantes que han pasado por la sala Herrero Sabadell según sus propios responsables. En palabras de la consejera Vanessa Gutiérrez, "llega en un momento en el que es muy necesaria".

La sorpresa Comisario y Consejería guardaban un secreto hasta la inauguración de esta muestra. En ella se incluye por primera vez 'La despedida a los novios en el Monasterio de Hermo', de Luis Álvarez Catalá, adquirida hace apenas dos meses por el Gobierno del Principado y que ya se ha convertido en la joya de Madre Asturias. La compra del mencionado lienzo al óleo, de 1897, fue posible gracias a la colaboración del folclorista Xosé Ambás, que puso en conocimiento de la Consejera que la obra iba a salir a subasta.