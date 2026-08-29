Detenidos dos canteranos del RCD Mallorca por grabar a escondidas un encuentro sexual con una menor

La Policía Nacional ha detenido en Palma a dos futbolistas de la cantera del RCD Mallorca, uno de ellos menor de edad, por su presunta implicación en la grabación sin consentimiento de un encuentro sexual con una joven también menor de edad.

Los hechos se produjeron el pasado 14 de agosto en una vivienda de la capital balear. Según fuentes de la investigación, el canterano mayor de edad acudió al domicilio junto a la menor para mantener relaciones sexuales consentidas. Durante el encuentro, el segundo futbolista, de edad menor, permaneció oculto en un armario desde donde grabó la escena sin el conocimiento ni el consentimiento de la víctima.

Ambos implicados están acusados de un delito de corrupción de menores. La Policía investiga actualmente las circunstancias del suceso y si el mayor de edad mantenía algún tipo de relación previa con la joven afectada.