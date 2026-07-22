Detenido un monitor de campamento acusado de agredir sexualmente a dos menores de entre 3 y 7 años en Madrid

La Guardia Civil ha detenido a un monitor de un campamento infantil dirigido a niños de entre tres y siete años por ser el presunto autor de un delito de agresión sexual a dos niñas menores de edad. Los hechos han ocurrido en las colonias de verano organizadas por la Mancomunidad del Suroeste de Madrid, en el colegio público de Legazpi en Arroyomolinos.

Las agresiones sexuales habrían ocurrido el pasado 9 de julio. Sin embargo, los padres fueron informados de los hechos el viernes 17 de julio por otras dos trabajadoras del campamento que tenían la sospecha de que se hubiera producido algún abuso por parte del monitor. Tras la denuncia de los progenitores, la detención del presunto agresor se produjo en la tarde del martes por los agentes de la Guardia Civil de Arroyomolinos.

Todavía se desconoce la edad exacta de las víctimas menores, aunque sí se conoce que el campamento estaba dedicado a niños entre los tres y los siete años de edad.

El Instituto Armado ha confirmado que el presunto autor del delito pasará en las próximas horas a disposición judicial. Por su parte, la investigación ahora está a cargo del equipo de Policía Judicial de Arroyomolinos en colaboración del Equipo Mujer Menor de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la comandancia de la Guardia Civil de Madrid

El ayuntamiento del municipio no descarta participar directamente en el procedimiento judicial para defender los intereses públicos y apoyar el esclarecimiento de los hechos. A su vez, ha puesto a disposición de las familias de las víctima todo lo necesario para el apoyo psicológico y asesoramiento legal.

La Guardia Civil no descarta que se hayan producido casos anteriores, y espera que otros padres del campamento interpongan más denuncias en un período breve de tiempo.