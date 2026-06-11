"El mejor plan sigue siendo el respeto", nueva campaña contra las agresiones sexistas durante las fiestas

El Gobierno de Navarra ha presentado este jueves la campaña institucional ‘En Navarra, el mejor plan sigue siendo el respeto / Nafarroan, plan onena errespetua da beti’. Esta iniciativa contra las agresiones sexistas durante las fiestas patronales intenta promover el consentimiento.

A igual que en años anteriores, la campaña está dirigida principalmente a la población menor de 35 años ."El respeto, el consentimiento y la comunicación son la base para disfrutar plenamente en cualquier espacio festivo”, ha señalado la vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, durante la presentación de la campaña, en la que también han participado la directora gerente del Instituto Navarro para la Igualdad, Patricia Abad, y Mª Ángeles Nuin, del Instituto de Salud Pública y Laboral.

"Las fiestas son espacios para disfrutar, compartir y relacionarnos, y deben ser siempre espacios seguros para todas las personas. Respetar los límites, escuchar, preguntar y entender que el consentimiento es imprescindible no debería ser una excepción sino, como dice el lema de la campaña que hoy presentamos, debería ser el plan”, ha declarado Alfaro ante los medios de comunicación.

Según ha destacado la consejera, las cifras resultan especialmente significativas en el caso de la población joven. El año pasado, entre enero y noviembre de 2025, se interpusieron en la Comunidad Foral 2047 denuncias por violencia contra las mujeres, de las que 13% correspondieron a agresiones sexuales. Prácticamente la mitad de estas denuncias fueron realizadas por chicas menores de 17 años. En cuanto a los agresores, la cuarta parte (26%) son menores de 30 años.

La mitad de los jóvenes ha experimentado violencia sexual Además, según el estudio ‘Juventud y relaciones afectivosexuales en Navarra’, elaborado por el Instituto Navarro de la Juventud, más de la mitad de los jóvenes(54,4% ) afirma haber experimentado alguna forma de abuso o violencia sexual a lo largo de su vida. Esta cifra asciende hasta el 70,4% en el caso de las mujeres. Pero esto no es todo. Según el mismo estudio, el 57,8% de las personas jóvenes que han sufrido violencia sexual identifica las fiestas y los eventos sociales como contexto de las agresiones.

120 entidades locales se unieron el año pasado Esta campaña se difundirá durante todo el verano a través de carteles, lonas, medios de comunicación y redes sociales distribuidos toda la Comunidad Foral, con la colaboración de colectivos diversos. El año pasado, se sumaron a esta iniciativa 120 entidades locales y el objetivo del Gobierno de Navarra es ampliar la cifra este año. Los pueblos que decidan adherirse a esta campaña podrán adaptar el mensaje a las peculiaridades de sus fiestas patronales.