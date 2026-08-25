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Detenido un entrenador por violar y dejar embarazada a una menor en Palma

  • La agresión se produjo después de que el hombre, de 23 años, invitara a la niña y a otra amiga a comer a su casa
  • El varón fue detenido y quedó en libertad provisional el pasado sábado con una orden de alejamiento
Detenido un hombre por violar y dejar embarazada a una menor en Palma
Imagen de archivo de un vehículo de la Policía Nacional en Palma. GETTY IMAGES
RTVE.es

Un entrenador de voleibol, de 23 años, ha sido detenido en Palma por supuestamente violar y dejar embarazada a una de sus jugadoras, una menor de 15 años, según ha informado la Policía Nacional.

Los hechos habrían ocurrido en junio cuando el hombre invitó a la víctima y a otra compañera del equipo, también menor, a comer a su casa. El varón entrenaba a las menores desde hacía varias temporadas.

Después de comer juntos, la compañera se marchó, pero la víctima permaneció en la vivienda, añaden las mismas fuentes. El entrenador condujo a la niña a un cuarto y la agredió sexualmente, advirtiéndole después de que no desvelara lo sucedido.

El presunto agresor, en libertad con cargos y una orden de alejamiento

A una familiar de la chica le extrañó su cambio de comportamiento desde aquellos días y, cuando semanas después empezó a encontrarse mal, la acompañó a un centro hospitalario de Palma. Allí se confirmó su embarazo.

El varón fue arrestado por la Policía Nacional a finales de la semana pasada y se ha acogido a su derecho a no declarar. Tras pasar a disposición judicial, el sábado quedó en libertad con cargos y sujeto a una orden de alejamiento de la víctima.

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