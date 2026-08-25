Detenido un entrenador por violar y dejar embarazada a una menor en Palma

Un entrenador de voleibol, de 23 años, ha sido detenido en Palma por supuestamente violar y dejar embarazada a una de sus jugadoras, una menor de 15 años, según ha informado la Policía Nacional.

Los hechos habrían ocurrido en junio cuando el hombre invitó a la víctima y a otra compañera del equipo, también menor, a comer a su casa. El varón entrenaba a las menores desde hacía varias temporadas.

Después de comer juntos, la compañera se marchó, pero la víctima permaneció en la vivienda, añaden las mismas fuentes. El entrenador condujo a la niña a un cuarto y la agredió sexualmente, advirtiéndole después de que no desvelara lo sucedido.