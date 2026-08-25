Detenido un entrenador por violar y dejar embarazada a una menor en Palma
- La agresión se produjo después de que el hombre, de 23 años, invitara a la niña y a otra amiga a comer a su casa
- El varón fue detenido y quedó en libertad provisional el pasado sábado con una orden de alejamiento
Un entrenador de voleibol, de 23 años, ha sido detenido en Palma por supuestamente violar y dejar embarazada a una de sus jugadoras, una menor de 15 años, según ha informado la Policía Nacional.
Los hechos habrían ocurrido en junio cuando el hombre invitó a la víctima y a otra compañera del equipo, también menor, a comer a su casa. El varón entrenaba a las menores desde hacía varias temporadas.
Después de comer juntos, la compañera se marchó, pero la víctima permaneció en la vivienda, añaden las mismas fuentes. El entrenador condujo a la niña a un cuarto y la agredió sexualmente, advirtiéndole después de que no desvelara lo sucedido.
El presunto agresor, en libertad con cargos y una orden de alejamiento
A una familiar de la chica le extrañó su cambio de comportamiento desde aquellos días y, cuando semanas después empezó a encontrarse mal, la acompañó a un centro hospitalario de Palma. Allí se confirmó su embarazo.
El varón fue arrestado por la Policía Nacional a finales de la semana pasada y se ha acogido a su derecho a no declarar. Tras pasar a disposición judicial, el sábado quedó en libertad con cargos y sujeto a una orden de alejamiento de la víctima.