Cuatro detenidos de entre 19 y 54 años en Bizkaia por agredir sexualmente a una menor de 14 años
- La joven denunció en junio a un hombre de 39 años como presunto autor
- Se investiga a otros tres sospechosos por facilitar sustancias estupefacientes a la víctima
La Ertzaintza ha detenido a cuatro hombres, de entre 19 y 54 años, acusados de agredir sexualmente a una menor de 14 años en Bizkaia. Además, ha investigado a otros tres por facilitarle sustancias estupefacientes, según ha informado este sábado el cuerpo policial en un comunicado.
La investigación arrancó el pasado 16 de junio, cuando la joven denunció en la comisaría de Ibaizabal una agresión sexual ocurrida dos días antes, de madrugada, en una lonja de Basauri por parte de un hombre de 39 años, que además grabó la agresión con su teléfono móvil.
Ese mismo día, los agentes detuvieron al presunto autor, un hombre de nacionalidad española con antecedentes policiales y dos detenciones previas.
Todos los detenidos son de nacionalidad española
Con este primer arresto, se supo que otras personas habían participado en los hechos. Las investigaciones permitieron identificar a otros tres varones con edades de 19, 20 y 54 años que habrían mantenido conversaciones en chats de índole sexual a través de redes sociales. Estos hombres, según la Ertzaintza, habrían llegado a mantener, presuntamente, relaciones sexuales con la menor de edad y conociendo esta circunstancia.
El 16 de julio se detuvo al sospechoso de 19 años; una semana después, el 23 de julio, se localizó en Erandio al joven de 23 años y, por último, el 5 de agosto, a un hombre de 54 años en Barakaldo. Todos son de nacionalidad española y se enfrentan a un presunto delito de agresión sexual. Tan solo el joven de 23 años cuenta con antecedentes policiales por tráfico de drogas.
También se ha comprobado la presunta implicación de otros tres hombres de 17, 21 y 28 años, todos de nacionalidad española, por un supuesto delito de tráfico de drogas al facilitar sustancias estupefacientes a la víctima.