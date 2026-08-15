Cuatro detenidos de entre 19 y 54 años en Bizkaia por agredir sexualmente a una menor de 14 años

La Ertzaintza ha detenido a cuatro hombres, de entre 19 y 54 años, acusados de agredir sexualmente a una menor de 14 años en Bizkaia. Además, ha investigado a otros tres por facilitarle sustancias estupefacientes, según ha informado este sábado el cuerpo policial en un comunicado.

La investigación arrancó el pasado 16 de junio, cuando la joven denunció en la comisaría de Ibaizabal una agresión sexual ocurrida dos días antes, de madrugada, en una lonja de Basauri por parte de un hombre de 39 años, que además grabó la agresión con su teléfono móvil.

Ese mismo día, los agentes detuvieron al presunto autor, un hombre de nacionalidad española con antecedentes policiales y dos detenciones previas.