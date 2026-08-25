El Gobierno da el primer paso para obligar a los centros de datos a usar energías renovables y gastar menos agua

El Gobierno ha dado el primer paso para obligar a los centros de datos a usar energías renovables y gastar menos agua. El proyecto de real decreto sale este miércoles a audiencia pública tras ser tramitado por la vía de urgencia.

Su objetivo es que los nuevos centros de datos —que son la base del funcionamiento de los servicios digitales, internet y la inteligencia artificial, con cada vez más peso— cumplan criterios de eficiencia energética e hídrica y funcionen con energías renovables, según han explicado fuentes del Ejecutivo.

Por ejemplo, el proyecto exige que los centros de datos utilicen como mínimo un 80% de energía renovable hasta que la generación renovable supere el 90% del mix eléctrico.

Desde el Gobierno señalan que España tiene una ubicación estratégica que está atrayendo una gran cantidad de proyectos de instalaciones. Como resultado de esas peticiones de permiso, ya se han otorgado más de 12 GW de derechos de acceso y conexión a la red eléctrica desde 2021.

De acuerdo con una estimación de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), el consumo mundial de electricidad por los centros de datos rondará el 3% del total en 2030, con un crecimiento del 15% anual como consecuencia de los desarrollos de inteligencia artificial; esto es más de cuatro veces más rápido que el resto de sectores.

Garantías para la resiliencia y soberanía Además de medidas de sostenibilidad medioambiental, el texto establece requisitos para garantizar la resiliencia y la soberanía de las infraestructuras. Por ello, los operadores deberán estar establecidos en la Unión Europea y los datos, metadatos y registros que gestionen deberán permanecer en el territorio comunitario, con un control efectivo de los accesos desde terceros países. En caso de incumplimiento, las autoridades podrán desconectarlos de la red eléctrica.