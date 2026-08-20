El cheque bebé busca mitigar la despoblación por tercer año consecutivo

Una iniciativa que comenzó en 2024 y cuyo objetivo es ayudar económicamente a las familias que viven en zonas con densidad de población baja. "Así, la propuesta además de aportar una contribución económica a estas familias, lucha contra la despoblación", declara Daniel Arias, vicepresidente de la Diputación Provincial de Toledo y diputado del área de Bienestar Social. Aproximadamente, el proyecto engloba a 49 pueblos de la capital castellanomanchega establecidos por la Junta de Comunidades.

¿En qué consiste el cheque bebé? Concretamente, la subvención, impulsada por el área de Bienestar Social, consiste en un pago único una vez nazca el bebé. La cuantía varía según el hijo: 1.000 euros para el primero, 1.2000 para el segundo y 1.500 a partir del tercero. Desde RTVE Castilla-La Mancha, nos hemos acercado al municipio de Navahermosa, de unos 3.500 habitantes, para hablar con Elisabeth y Francisco. Ellos son una familia venezolana que ha recibido el cheque bebé por su tercer hijo. "Cuando lo solicitamos no sabíamos que nos lo podían dar, pero mira, nos llevamos esa alegría. La realidad es que nos ha venido muy bien, principalmente en el momento del nacimiento. Aunque vivimos en el entorno rural, la vida es bastante cara", confiesa Elisabeth. "Yo soy autónomo y eso es algo muy complicado hoy en día. Esta ayuda para nuestro hijo nos ha venido muy bien para estar más tranquilos con otros pagos como las tasas", añade Francisco. Una madre con su bebé hace la compra GETTY IMAGES Ya es el quinto año que la familia reside en Navahermosa. Un pueblo que aseguran, les ha acogido muy bien. "Los comienzos siempre son difíciles, pero ya estamos bastante asentados. Nuestros hijos son felices aquí entre tanta naturaleza. El mayor tiene su grupo de amigos y van por el monte a hacer rutas con la bicicleta, juegan juntos...", dice Fran. "También nos gusta acercarnos al río, hablar con los vecinos y charlar con ellos sentados en el parque por la tarde", afirma Elisabeth.