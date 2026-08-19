El autor de esta agresión no es un agente cívico del Ayuntamiento de Barcelona, es falso

En redes sociales circula un vídeo en el que un hombre con un chaleco amarillo fluorescente con la inscripción "Civisme" propina una paliza a dos personas. Los mensajes que difunden la grabación afirman que se trata de un agente cívico municipal del Ayuntamiento de Barcelona. Es falso. El propio consistorio y Mossos d’Esquadra aseguran a VerificaRTVE que el agresor no es un agente cívico municipal,

Un mensaje compartido más de 800 veces en X desde el 17 de agosto afirma que "Los Agents Civics no son personal de Seguridad, los uniformados amarillo auto y azul son los experimentos de civismo del Ayuntamiento de Barcelona utilizando técnicas de MMA, para cuando sacan licitaciones públicas y la culpa Sra Carmen Zapata que no es transparente (sic)". La publicación adjunta un vídeo de 26 segundos que muestra a un hombre uniformado con un chaleco con una inscripción que dice "civisme" dando puñetazos, patadas y rodillazos a un joven que termina tendido en el suelo. Pocos segundos después, persigue y agrede a un segundo individuo. La misma grabación se ha difundido también en Instagram y otros perfiles de X, presentándose como la "agresión de un agente de civismo" en Barcelona.

El agresor no es un agente de civismo municipal

El autor de la agresión no es un agente cívico del Ayuntamiento de Barcelona. El Ayuntamiento de Barcelona y Barcelona de Serveis Municipals (BSM) nos han confirmado que el hombre del vídeo no es un agente cívico municipal, es decir, del Ayuntamiento de Barcelona. Explican que los agentes cívicos oficiales llevan chalecos naranjas o verdes, tal y como leemos en la ordenanza municipal. Además, señalan que no son personal de seguridad, sino que sus funciones son: ofrecer información, mediación y prevención de conductas incívicas. Se trata de un servicio gestionado por BSM desde 2015 que se centra en la pedagogía y la convivencia, no en el uso de la fuerza.

Mossos d’Esquadra asegura a VerificaRTVE el hombre uniformado es un agente cívico de una empresa privada y que se ha abierto una investigación para localizar a las víctimas. Nos aclaran, además, que la escena tuvo lugar el sábado 16 de agosto a las 3 de la madrugada. En VerificaRTVE hemos geolocalizado la grabación en el número 17 de la calle de la Marina, en el Distrito de Sant Martí (41.3867177, 2.1967716), justo delante de Casino Barcelona. En la siguiente imagen puedes comprobar los elementos coincidentes entre el vídeo y las fotos que ofrece Google Maps, como la alcantarilla, la farola y el banco.

Evidencias visuales de la geolocalización del incidente VerificaRTVE

En las imágenes analizadas observamos que hay distintos agentes con uniformes diferentes. El chaleco de la persona que comete la agresión no se corresponde con el de los vigilantes de seguridad de Casino Barcelona, quienes, en declaraciones a VerificaRTVE, han señalado que tienen contratado el servicio de vigilancia de la empresa Prosegur.

En VerificaRTVE ya hemos desmontado otros vídeos descontextualizados de agresiones que circulan en redes para desinformar. Te contamos las once falsedades que se difundieron en redes sociales sobre la agresión a un hombre en Torre Pacheco y aportamos contexto sobre esta agresión en el Metro de Madrid.