Ayuso descarta disponer de una residencia oficial a diez meses de las elecciones: "No la he necesitado ni la he pedido"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha descartado este lunes disponer de una residencia oficial "a diez meses de las elecciones autonómicas" y ha recalcado que desde que es la jefa del Ejecutivo regional nunca la ha demandado porque no la ha "necesitado". "No la voy a necesitar a diez meses de unas elecciones", ha manifestado este lunes desde San Martín de Valdeiglesias, afectado por los incendios de la Sierra Oeste.

A preguntas de los periodistas sobre si ya ha dado las explicaciones suficientes sobre la compra de este ático en Chamberí por un importe de 6,3 millones de euros, por parte de Planifica Madrid, dependiente de la Consejería de Presidencia, ha asegurado este lunes que "poco más se puede decir" respecto a la compra del inmueble. "Poco más se puede decir (...) A las mismas preguntas, las mismas respuestas", ha respondido Díaz Ayuso.

En esta línea, la dirigente madrileña ha defendido su posición de preguntar "cuántos ministros viven a costa de los españoles" y quiénes se dan "la vida padre" a cargo del erario público. "Doce de quince ministros tienen viviendas públicas y no dan explicaciones nunca", ni de eso ni de "el tren de vida que llevan a costa de todos los demás", ha subrayado. "Cuando se empieza a revisar qué patrimonio se ha utilizado, para qué cuestiones, uno se sonroja con la vara de medir que hay con este asunto", ha criticado.

En este sentido, ha añadido que va a seguir cumpliendo con la agenda de su Gobierno, mientras Pedro Sánchez "sigue de vacaciones con sus chanclas y la maleta" y "no se sabe cuánto le están costando las vacaciones", mientras Ceuta está "al borde del colapso". "Se pueden dar todas las vueltas que se quieran, pero yo estoy, y todos, en lo importante: estar aquí y ayudar a la gente que ha perdido tanto y seguir organizando Madrid para que pueda acoger grandes eventos como van a venir en este otoño", ha remarcado.