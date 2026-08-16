El barrio ceutí de Hadú, refugio de migrantes: "Los que se han quedado aquí, lo único que están haciendo es pasar hambre"

Dos semanas después, unos 8.000 migrantes continúan vagando por las calles de Ceuta esperando una solución. Muchos se refugian en los barrios de la periferia de la ciudad autónoma, como el de Hadú, donde duermen cientos de ellos.

Paseando por sus estrechas calles descubrimos camas improvisadas, almohadas y mantas. Frente a las puertas de las casas, en las escaleras, duermen y pasan el día cientos de migrantes. La mayoría son menores.

Los vecinos pasean frente a ellos con normalidad. La convivencia aquí es buena. Ellos saben que tienen que cumplir unas reglas: "Respetan, no hacen ruido, limpian. Mira como tienen la calle limpia", dice Karim, que reside en el barrio.

Los residentes se lo devuelven con solidaridad: agua, comida, incluso les lavan la ropa. "Lo único que podemos hacer es ayudarles porque los que se han quedado aquí ahora mismo lo único que están haciendo es pasar hambre", asegura Karim, que nos presenta a algunos de los chavales que ahora han pasado a formar parte del vecindario.