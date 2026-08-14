El Gregorio Marañón salva la pierna a un hombre con la primera prótesis personalizada de metamaterial del mundo

El Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid ha diseñado y fabricado la primera prótesis ósea a medida de metamaterial del mundo.

Varios cirujanos oncológicos han implantado la ortopedia a un varón de 38 años evitando así la amputación de la pierna del paciente que presentaba un sarcoma óseo de alto grado en la tibia.

El dispositivo, desarrollado junto a ingenieros de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), utiliza un metamaterial que surge de la tecnología aeroespacial y que crea unas estructuras milimétricas de titanio que permiten reproducir las funciones mecánicas del hueso. El resultado ha sido un implante que no sustituye al hueso, sino que lo imita.

"Este tipo de ingeniería aeroespacial convertida en ingeniería clínica supone un hito a nivel científico, clínico y hospitalario. Hemos conseguido evitar la amputación de la pierna del paciente o que tuviera que llevar un implante de rodilla, lo que habría supuesto sacrificar toda la articulación", ha explicado Rubén Pérez, cirujano oncológico del Hospital Gregorio Marañón y subdirector del Instituto de Investigación Sanitaria del centro, y Luis Sacedo, ingeniero de la UPM.

Un gran avance para la cirugía A diferencia de las prótesis convencionales, el nuevo dispositivo no busca sustituir al hueso por una pieza maciza, sino reproducir su estructura y su comportamiento mecánico. Está formado por una red de pequeñas barras de titanio que permiten distribuir las cargas de forma similar a como lo haría el tejido óseo. De esta manera, los médicos consiguen que el hueso del paciente crezca dentro y se integre reduciendo el rechazo para que "el cuerpo humano lo tome como suyo" sin ser consciente de que tiene un elemento ajeno. De esta forma, los tiempos de cirugía se reducen a prácticamente la mitad y, con ello, el riesgo de complicaciones, como el sangrado o las infecciones. El implante se ha fabricado en 3D "de forma muy natural y muy parecido al hueso" como ha confirmado Pérez. La ventaja es que pesa unos 300 gramos y, según las simulaciones realizadas por los investigadores, puede soportar cargas superiores a 500 kilos. Las prótesis convencionales pueden llegar a pesar varios kilos y soportar entre 100 y 150 kilos. ““