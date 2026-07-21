La terapia psicológica antes de operarse de la columna mejora un 30% la recuperación de los pacientes
- Así se desprende de un estudio llevado a cabo en el Hospital del Mar del Barcelona
- La preparación reduce también un 20% los niveles de ansiedad y depresión
Un estudio realizado por el equipo de investigadores médicos del Hospital del Mar de Barcelona revela que la terapia psicológica a pacientes, antes de que se sometan a una cirugía de columna, mejora en un 30 % los factores de recuperación funcional y en un 20 % los niveles de depresión y ansiedad en comparación con el tratamiento habitual.
La técnica utilizada se denomina Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT) y con ella, se busca que las personas que se van a enfrentar a un quirófano, sean capaces de trabajar, comprender y aguantar mejor sus emociones y pensamientos.
El grupo de investigadores decidió que el perfil de los participantes fueras personas con una alta vulnerabilidad, donde el 86% presentaba dos o más factores de riesgo de padecer dolor crónico postquirúrgico, como percepción del dolor previo, catastrofismo, depresión o ansiedad.
Para realizar el estudio se eligió a 54 pacientes que padecían algún tipo de patología lumbar degenerativa. De ellos, 28 siguieron la pauta general y convencional de preoperatorio, mientras que los otros 26, elegidos de forma totalmente aleatoria, realizaron una terapia grupal y en línea de ocho sesiones antes de someterse a su operación.
Se reducen los niveles de ansiedad
Los resultados fueron sorprendentes: la investigación permite afirmar que tras un año de seguimiento, con visitas a los tres, seis y doce meses, el grupo que recibió la terapia previa mantuvo de forma estable una mejora del 30 % en su recuperación funcional y discapacidad, así como una reducción del 20 % en sus niveles de ansiedad y depresión. La terapia, aunque consiguió mejorar la calidad de vida de los pacientes en el postoperatorio, no redujo la intensidad física del dolor tras la intervención.
Sin embargo, esto supone un gran avance como afirma Antonio Montes, jefe de la Unidad de Dolor del Hospital del Mar, ya que estos resultados les permiten trabajar de forma preventiva con el perfil de paciente más vulnerable, emulando los modelos transicionales para cuidar y proteger al paciente.
Juan Ramón Castaño, médico adjunto del Servicio de Psiquiatría del centro y autor principal del estudio, explica que las personas que siguieron esta terapia psicológica mostraron "una menor discapacidad, así como niveles más bajos de ansiedad, de catastrofismo ante el dolor y de miedo al movimiento".
Ahora, el equipo multidisciplinar del hospital está trabajando, en colaboración con el CIBERESP y las universidades UPF, UAB y URV, para poder aplicar este tratamiento psicológico preventivo en pacientes que vayan a ser intervenidos en cirugías de mama.