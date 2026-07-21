La terapia psicológica antes de operarse de la columna mejora un 30% la recuperación de los pacientes

Un estudio realizado por el equipo de investigadores médicos del Hospital del Mar de Barcelona revela que la terapia psicológica a pacientes, antes de que se sometan a una cirugía de columna, mejora en un 30 % los factores de recuperación funcional y en un 20 % los niveles de depresión y ansiedad en comparación con el tratamiento habitual.

La técnica utilizada se denomina Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT) y con ella, se busca que las personas que se van a enfrentar a un quirófano, sean capaces de trabajar, comprender y aguantar mejor sus emociones y pensamientos.

El grupo de investigadores decidió que el perfil de los participantes fueras personas con una alta vulnerabilidad, donde el 86% presentaba dos o más factores de riesgo de padecer dolor crónico postquirúrgico, como percepción del dolor previo, catastrofismo, depresión o ansiedad.

Para realizar el estudio se eligió a 54 pacientes que padecían algún tipo de patología lumbar degenerativa. De ellos, 28 siguieron la pauta general y convencional de preoperatorio, mientras que los otros 26, elegidos de forma totalmente aleatoria, realizaron una terapia grupal y en línea de ocho sesiones antes de someterse a su operación.