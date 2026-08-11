La ministra Mónica García ayuda a reanimar a un hombre con síntomas de ahogamiento en una playa fluvial de León

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha participado este sábado en las labores de reanimación de un hombre de unos 75 años en Villafranca del Bierzo, León. El suceso ocurría poco antes de las cinco de la tarde en la playa fluvial del río Burbia, donde el bañista se sintió indispuesto y quedó inconsciente en el agua. Según los testigos que alertaron a los servicios de emergencia, el hombre presentaba la piel amoratada y síntomas claros de ahogamiento.

Ante la gravedad de la situación, la ministra, que se encontraba en la zona disfrutando de unos días de descanso, realizó junto a otras personas presentes maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Gracias a estas técnicas de primeros auxilios, el hombre logró recuperar el conocimiento antes de la llegada de los servicios médicos. Posteriormente, un helicóptero del Sacyl trasladó al paciente al Hospital de León, donde fue ingresado para seguir su evolución.