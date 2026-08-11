La ministra Mónica García ayuda a reanimar a un hombre con síntomas de ahogamiento en una playa fluvial de León
- El afectado, de 75 años, recuperó la consciencia gracias a las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP)
- Saber realizar la RCP es vital para salvar vidas en incidentes acuáticos que suelen ser rápidos y silenciosos
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha participado este sábado en las labores de reanimación de un hombre de unos 75 años en Villafranca del Bierzo, León. El suceso ocurría poco antes de las cinco de la tarde en la playa fluvial del río Burbia, donde el bañista se sintió indispuesto y quedó inconsciente en el agua. Según los testigos que alertaron a los servicios de emergencia, el hombre presentaba la piel amoratada y síntomas claros de ahogamiento.
Ante la gravedad de la situación, la ministra, que se encontraba en la zona disfrutando de unos días de descanso, realizó junto a otras personas presentes maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Gracias a estas técnicas de primeros auxilios, el hombre logró recuperar el conocimiento antes de la llegada de los servicios médicos. Posteriormente, un helicóptero del Sacyl trasladó al paciente al Hospital de León, donde fue ingresado para seguir su evolución.
Cómo prevenir ahogamientos
Este incidente resalta un riesgo que se intensifica durante la época estival, ya que en España casi el 80% de los ahogamientos se concentran en los meses de verano. A diferencia de lo que muestran las películas, el ahogamiento es un proceso rápido y, sobre todo, silencioso.
Una persona que se está ahogando rara vez grita o pide ayuda, ya que concentra todos sus esfuerzos en intentar respirar y sacar la cabeza del agua. De hecho, se trata de un suceso que puede transcurrir en menos de dos minutos, un tiempo inferior al que dedicamos a revisar nuestras redes sociales o cepillarnos los dientes.
El perfil de riesgo en nuestro país es variado: mientras que los adolescentes suelen sufrir percances en entornos naturales como ríos o pantanos, los hombres mayores de 55 años representan un alto porcentaje de las víctimas en playas. Por otro lado, el dato más preocupante es el de los niños de hasta cuatro años, que sufren ahogamientos frecuentes en piscinas particulares debido a la falta de supervisión, especialmente durante las horas de la sobremesa.
Para evitar estas tragedias, los expertos de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) subrayan que la prevención es la herramienta más eficaz, representando el 99,8% del trabajo de seguridad acuática. Vigilar constantemente a los menores y desmitificar la creencia de que el ahogamiento siempre viene acompañado de gritos son pasos fundamentales para garantizar un baño seguro.