Una niña de 12 años muere y otro menor es rescatado en la playa de La Laja, Gran Canaria

Una niña de 12 años ha muerto y otro menor de 11 ha sido rescatado en la playa de La Laja, municipio de Las Palmas de Gran Canaria.

Según ha informado el Gobierno de las islas, el rescatado presentaba un problema de salud de carácter leve en el momento inicial de la asistencia, por lo que ha sido trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias.

La alerta se ha producido sobre las 13:30 horas, cuando se ha avisado de que había dos bañistas en apuros en la zona, logrando rescatar a los socorristas a uno de los menores. Respecto a la segunda bañista se ha desplegado un dispositivo por aire, mar y tierra para su búsqueda hasta que se ha localizado el cuerpo.

En el dispositivo han participado el helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES), así como Salvamento Marítimo, Guardia Civil, además de bomberos de Las Palmas de Gran Canaria, personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), agentes de la Policía Nacional y Local.