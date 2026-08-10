El incendio de Huelva supera las 20.000 hectáreas afectadas, mientras los de Segovia y Castellón mejoran su evolución

Los incendios forestales de Niebla (Huelva), Tírig (Castellón) y Navas de San Antonio (Segovia) centran la preocupación de los servicios de emergencia en este arranque de semana. Los tres fuegos permanecen activos y en nivel 2 de gravedad, lo que ha obligado a desplegar un amplio contingente de medios terrestres y aéreos, incluyendo a la Unidad Militar de Emergencias (UME), para proteger a la población y los núcleos urbanos. La situación se produce en un año especialmente complejo en el que ya se han visto afectadas cerca de 200.000 hectáreas en toda España, una cifra seis veces superior a la registrada en el mismo periodo de 2025.

En las últimas horas, la evolución es favorable en el caso de los incendios de Segovia y de Castellón, donde los vecinos de Catí, que permanecían evacuados desde el domingo, ya han podido regresar a sus viviendas. El fuego que más preocupa es el de Huelva, que ha obligado a nuevos desalojos: la aldea de Las Delgadas, en Zalamea la Real, y el núcleo principal de El Madroño (Sevilla) y sus cuatro pedanías: El Álamo, Juan Antón, Juan Gallego y Villargordo.

Durante la pasada noche, las condiciones meteorológicas han dado un respiro a los equipos de extinción, con un descenso de las temperaturas y un aumento de la humedad relativa que ha facilitado las tareas de control de los perímetros. No obstante, las autoridades mantienen la cautela ante la previsión de vientos cambiantes y una subida importante de las temperaturas en los próximos días. Según el Ministerio para la Transición Ecológica, la complejidad de esta campaña se refleja en los 40 grandes incendios registrados hasta la fecha, frente a los 15 del año anterior.

Más de 20.000 hectáreas afectadas en Niebla El incendio declarado el pasado jueves en Niebla sigue descontrolado y ha afectado ya más de 20.000 hectáreas de terreno, aunque no se han quemado en su totalidad. Será el sistema Copernicus el que determine la extensión exacta cuando se controle el incendio. Tras una noche con mejores condiciones, los efectivos han logrado recuperar la estrategia de defensa en la zona norte del foco, utilizando maquinaria pesada y fuego técnico para asegurar el perímetro. El escenario sigue siendo "imprevisible" debido a los cambios constantes del viento, lo que obliga a mantener un despliegue de más de 150 profesionales sobre el terreno. ““ La dirección de la Emergencia del incendio ha ordenado en las últimas horas nuevas evacuaciones. Una decisión que responde a la planificación preventiva del operativo para que el alejamiento se realice con tiempo, de forma ordenada, serena y con total seguridad, ya que la prioridad del Plan siempre es la protección de las personas, tal y como ha indicado el 112. En la provincia de Huelva, la medida afecta a Las Delgadas, con una población censada de 29 personas, y a Monte Sorromero, con seis. Sus vecinos serán trasladados al Centro de Atención habilitado en el Teatro Municipal Ruiz Tatay de Zalamea la Real. En la provincia de Sevilla, la medida incluye el núcleo principal de El Madroño y las pedanías de El Álamo, Juan Antón, Juan Gallego y Villargordo. El municipio tiene 286 habitantes censados: alrededor de 180 en el núcleo principal y 106 en las cuatro pedanías. Los planes de contingencia tienen en cuenta la elevada proporción de personas mayores de 65 años y las limitaciones de una red viaria condicionada por la orografía y el entorno forestal. ““ Estos vecinos se suman a las 474 personas que fueron desalojadas preventivamente el pasado sábado, procedentes de núcleos como Berrocal, El Pozuelo y diversas pedanías. De estos, la mayoría se encuentran en segundas residencias o con familiares, mientras que unas 27 personas están acogidas en el mencionado teatro municipal. La estrategia de los equipos de extinción, que cuentan con once autobombas, diez buldóceres y un helicóptero semipesado —además de un número de aeronaves que irán aumentando escalonadamente durante la mañana— se centra en "taponar" el desarrollo del fuego hacia el norte. El consejero de Emergencias, Antonio Sanz, ha destacado que, pese a la peligrosidad de los fenómenos convectivos generados por el calor, existe cierta esperanza de ganarle terreno al incendio gracias al trabajo nocturno en los flancos izquierdo y derecho.

Evolución favorable en Segovia pese al riesgo del granito En Segovia, el incendio de Navas de San Antonio muestra una evolución favorable tras una noche de menor intensidad eólica y mayor humedad. El fuego, que se originó el sábado por el incendio de un vehículo en la AP-6, alcanzó el nivel 2 de gravedad ante la necesidad de evacuar de forma preventiva las localidades de Los Ángeles de San Rafael y Vegas de Matute. El operativo Infocal centra ahora sus esfuerzos en consolidar el perímetro cerca de las zonas habitadas. El avance de las llamas ha sido rápido en las zonas de pasto, pero encuentra dificultades en un paisaje salpicado de grandes bloques de granito y encinas. Estos elementos condicionan las tareas de extinción, ya que las formaciones rocosas impiden el acceso de la maquinaria pesada y permiten que el fuego permanezca latente bajo las piedras, pudiendo generar nuevos focos si el viento se intensifica. Cuando el fuego alcanza el encinar, la densidad del humo y la intensidad de la combustión aumentan notablemente. ““ Para atender a los evacuados, el Ayuntamiento de El Espinar ha habilitado autobuses y el polideportivo municipal como centro de acogida temporal. Además de este incendio principal, la comunidad de Castilla y León vigila una reproducción en Revenga (Segovia) y otro foco activo en Quintela (León). Por el contrario, el gran incendio de Burgohondo (Ávila) se mantiene estabilizado desde el pasado 6 de agosto.