Abierto el plazo de ayudas a la vacunación por lengua azul

La Junta de Extremadura abre este jueves el plazo de solicitud de ayudas para subvencionar la vacunación de la cabaña ovina en las explotaciones. Cubre cada dosis según el serotipo. Así, por ejemplo, para el serotipo 1 se conceden 1.13 euros por vacuna, mientras que para el serotipo 8 se dan 61 céntimos. El medio de acceso a estas subvenciones es la plataforma ARADO.

Y precisamente, en esta estratificación de las ayudas, surgen algunas de las objeciones por parte de organizaciones agrarias, que este año tendrán que resignarse porque la gratuidad de las vacunas del año pasado ya no existe.

01.22 min Activadas las ayudas para la vacunación voluntaria de ganado ovino frente a la lengua azul

Adiós a la gratuidad El ejecutivo regional activa 600.000 euros en ayudas. Sin embargo, ese montante no satisface a organizaciones agrarias como APAG Extremadura ASAJA y La Unión Extremadura. Juan Metidieri, presidente de la primera, indica que “no nos valen ni 1,3 euros ni nada, solo queremos un compromiso para que los ganaderos administren las vacunas gratuitamente”. Desde La Unión, Luis Cortés, su secretario general, añade además otra queja. “Vacunas y luego tienes que estar en el sistema ARADO, aportar la factura, justificantes de pago y hacer la solicitud. Eso aumenta la burocracia”. “En algún serotipo no se cubrirá el coste“ Fernando Miranda, secretario de Agricultura de UPA-UCE Extremadura, agradece el decreto de ayudas pero admite que se introducen agravios por perfil de ganadero y serotipo a tratar. Lo explica así. “Las ayudas solo serán válidas si se piden antes del 1 de septiembre. Pero en algún serotipo, como el 3, no cubrirá el coste. Hemos visto facturas que están en los 2,5 euros y solamente se subvencionan 2 euros”. Miranda añade que el número de cabezas del ganado influye en el coste. También subraya como determinante el hecho de que ahora sean empresas privadas las que dispensen esas vacunas, con las lógicas inherentes del mercado libre.