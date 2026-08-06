Abierto el plazo de ayudas a la vacunación por lengua azul
- La solicitud se mantiene hasta el 30 de septiembre
- Organizaciones agrarias como UPA y APAG piden recuperar la gratuidad
La Junta de Extremadura abre este jueves el plazo de solicitud de ayudas para subvencionar la vacunación de la cabaña ovina en las explotaciones. Cubre cada dosis según el serotipo. Así, por ejemplo, para el serotipo 1 se conceden 1.13 euros por vacuna, mientras que para el serotipo 8 se dan 61 céntimos. El medio de acceso a estas subvenciones es la plataforma ARADO.
Y precisamente, en esta estratificación de las ayudas, surgen algunas de las objeciones por parte de organizaciones agrarias, que este año tendrán que resignarse porque la gratuidad de las vacunas del año pasado ya no existe.
Adiós a la gratuidad
El ejecutivo regional activa 600.000 euros en ayudas. Sin embargo, ese montante no satisface a organizaciones agrarias como APAG Extremadura ASAJA y La Unión Extremadura. Juan Metidieri, presidente de la primera, indica que “no nos valen ni 1,3 euros ni nada, solo queremos un compromiso para que los ganaderos administren las vacunas gratuitamente”.
Desde La Unión, Luis Cortés, su secretario general, añade además otra queja. “Vacunas y luego tienes que estar en el sistema ARADO, aportar la factura, justificantes de pago y hacer la solicitud. Eso aumenta la burocracia”.
“En algún serotipo no se cubrirá el coste“
Fernando Miranda, secretario de Agricultura de UPA-UCE Extremadura, agradece el decreto de ayudas pero admite que se introducen agravios por perfil de ganadero y serotipo a tratar. Lo explica así. “Las ayudas solo serán válidas si se piden antes del 1 de septiembre. Pero en algún serotipo, como el 3, no cubrirá el coste. Hemos visto facturas que están en los 2,5 euros y solamente se subvencionan 2 euros”.
Miranda añade que el número de cabezas del ganado influye en el coste. También subraya como determinante el hecho de que ahora sean empresas privadas las que dispensen esas vacunas, con las lógicas inherentes del mercado libre.
Adelantar el dinero, un trastorno
Para los ganaderos el abono del coste de la vacuna ha supuesto este año un trastorno en sus cuentas. Es el caso de Juan Eduardo González, que tiene 600 ovejas en Arroyo de San Serván (Badajoz) y en febrero, cuando vacunó a sus animales, tuvo que pagar más de 700 euros por las dosis que necesitó, que por primera vez no se las administraron gratis.
“Repercute porque es dinero que tienes que desembolsar, que a lo mejor realmente no lo tienes”, asegura Juan, que considera que la vacunación contra la lengua azul es algo “que evidentemente no puedes dejar, tienes que hacerlo”.
“Hubo mucha mortalidad, murieron muchísimas ovejas“
Lo dice convencido porque ha sufrido en primera persona las consecuencias de la enfermedad. El episodio más grave lo vivió en 2023 cuando el serotipo 3 irrumpió con fuerza en las explotaciones de la región. Lamenta que llevaba “varios años vacunando del serotipo 1, pero empezó a entrar otro serotipo y hubo mucha mortalidad, murieron muchísimas ovejas”.
Juan Eduardo solicitará la ayuda de la Junta ya que “toda ayuda es bienvenida” y espera que los pagos no tarden en llegar “por el bien de todos los ganaderos”, porque añade, “será un alivio grande para todos nosotros”.