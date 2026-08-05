Eclipse solar 2026: descubre el ‘Kit del eclipse’ de Pedro Duque para el próximo 12 de agosto
- Pedro Duque nos cuenta cuáles son sus imprescindibles para el 12 de agosto
- Aquí la Tierra prepara un programa especial por el eclipse solar
En la preparación para el eclipse solar total del 12 de agosto de Aquí la Tierra, no podían faltar las recomendaciones de todo un experto: Pedro Duque. El astronauta español y presidente de Hispasat se ha reunido con uno de los reporteros del programa, Juanjo Prados, para darnos sus consejos para disfrutar de la experiencia al máximo.
¿Qué será indispensable?
La primera recomendación de Duque es prepararse con antelación. Buscar un sitio con buena visibilidad y trasladarse hasta ese lugar con tiempo. Además, recuerda que es obligatorio el uso de gafas homologadas para disfrutar del eclipse y advierte que puede haber daño en la visión si no se siguen las recomendaciones.
Otro indispensable del kit sería una buena crema solar, ya que al acudir con bastante antelación estaremos mucho tiempo ante la exposición del sol, que puede seguir dañando nuestra piel. También recomienda llevar una fuente de hidratación y comida, con unos bocadillos para aguantar y hacer más llevadera la espera será más que suficiente.
El kit se podría resumir con: un buen lugar, antelación, gafas homologadas, crema solar, hidratación y comida. Sencillo, ¿verdad? ¡Con estas indicaciones nada puede fallar!
Noche de perseidas
Duque también ha comentado que, una vez finalice el eclipse solar, también se podrán observar estrellas fugaces. Las conocidas Perseidas se podrán ver en la noche del 12 de agosto, este fenómeno de lluvia de meteoros nos mantendrá ocupados un par de noches más, pero el próximo miércoles nos permitirá unirlos en un combo de perfección astral.
Programación especial del 12 de agosto
Aquí la Tierra emitirá un programa especial con motivo del eclipse solar total que viviremos el próximo 12 de agosto en nuestro país. Jacob Petrus y todo un equipo completo de reporteros retransmitirá cómo se vive el gran evento desde diferentes puntos de la España. Si no quieres perderte ni un solo detalle de ese día, no puedes faltar al especial terrícola.