Detenido un hombre como presunto autor del asesinato de su pareja en Santander
- El presunto autor está detenido y ha confesado a la Policía el homicidio de su pareja, una mujer de 27 años
- Mañana se ha convocado un minuto de silencio en memoria de la víctima en la Plaza del Ayuntamiento
La Policía Nacional ha detenido este viernes en Santander a un hombre de 39 años como presunto autor del homicidio de su pareja, una mujer de 27 años. El suceso ha tenido lugar a mediodía en un piso de la céntrica calle de Perines. El arrestado ha llamado a la Policía y ha confesado los hechos, que se investigan como un supuesto caso de violencia de género. Según han informado fuentes policiales en un comunicado, no constan denuncias previas por violencia machista entre ambos.
El 091 de la Policía Nacional recibió a las 12.30 horas una llamada en la que se solicitaba la presencia de efectivos en el domicilio en cuestión. Una vez personados en la vivienda, los agentes han hallado en su interior a una mujer con heridas sangrantes, posiblemente causadas con arma blanca. Ante ello, han solicitado la presencia urgente de servicios sanitarios que, una vez el lugar, solo han podido confirmar la muerte de la víctima.
En el lugar, los policías han procedido a la detención de un hombre, pareja de la fallecida, que se ha confesado autor de los hechos. El arrestado ha sido trasladado a la comisaría de la Policía Nacional en Santander, que ha activado el protocolo establecido ante casos de violencia de género. Así, agentes especializados en la investigación de estos hechos están practicando diligencias para esclarecer las circunstancias en las que se ha producido este homicidio.
Mañana, minuto de silencio
La Delegación del Gobierno en Cantabria ya ha trasladado al Ministerio de Igualdad la información recabada hasta ahora sobre este presunto asesinato machista. Mañana a las diez de la mañana se ha convocado en la Plaza del Ayuntamiento de Santander una concentración en memoria de la víctima y repulsa de la violencia machista.
De confirmarse este caso como un asesinato machista, serían 33 mujeres las víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año, 1374 desde 2003.
Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.
En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.