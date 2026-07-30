Begoña Gómez recupera el pasaporte al retirarse las medidas cautelares de Peinado

La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha recuperado su pasaporte este jueves, al hacerse efectivo el levantamiento de las medidas cautelares impuestas inicialmente por el magistrado de la Audiencia Nacional Juan Carlos Peinado, que la investiga, junto a su asesora por delitos de tráfico de influencias y malversación

Inicialmente obligó a la mujer de Pedro Sánchez a entregar su pasaporte y le impuso la prohibición de abandonar el territorio nacional. Unas medidas que quedaron anuladas posteriormente por orden de la Audiencia Provincial de Madrid.

Decidió, además, que el juicio contra ella y su asesora se celebre mediante un jurado popular, por lo que Begoña Gómez decidía este miércoles cambiar de abogado. Su caso lo llevará ahora un letrado especializado en derecho penal económico y juicios con jurado, Jaime Campaner. Por este motivo la defensa pidió al juez que ampliase el plazo inicial de cinco días para presentar sus escritos.

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