Los mastines, los grandes guardianes de la ganadería extensiva
- Acompañamos a Raúl, tiene el ganado de ovejas más grande de Cantabria y cuenta con 11 mastines
- La Consejería de Ganadería recuerda qué debemos hacer si nos encontramos un mastín en una ruta sendera
Cantabria cuenta con numerosas ganaderías extensivas y no podrían mantenerse sin el cuidado y guardia de los mastines. Raúl, ganadero de 21 años, tiene junto a su familia 900 ovejas, la ganadería más grande de Cantabria. Nos lleva en uno de sus habituales recorridos en Bejes, Cantabria. Un trabajo que dice, le apasiona pero en el que no existe horarios. Especialmente en invierno, ovejas que paren a las 4 de la mañana o incidentes que surgen como ataques de lobo. Ahí es cuando es fundamental la acción de sus 11 mastines.
Estos perros son capaces de oler con distancia si llegan por ejemplo lobos o zorros. Ante el aviso de cualquier ataque los mas más grandes de raza se quedan entre el rebaño mientras los más ligeros corren por detrás. Un dato importante es que los mastines españoles son considerados Patrimonio Cultural por su papel en la trashumancia. Se han convertido en un símbolo de resistencia y adaptación en condiciones extremas
¿Cómo actuar si nos encontramos con un mastín?
Llega el buen tiempo y las rutas en montaña se multiplica. A los senderistas habituales se suma los turistas que aprovechan a disfrutar del paisaje cántabro. En muchas de estas rutas es habitual toparse con los mastines. ¿Qué debemos hacer si nos encontramos uno? La Consejería de Desarrollo Rural recomienda siempre mantener la tranquilidad, aunque nos ladren a nuestro paso. Intentan ahuyentarte más que atacarte, y si corres o gritas se pondrán más nerviosos.
Alejarse con calma de su zona de protección. Si vas con otro animal, recomiendan llevarlo atado, ya que los mastines pueden pensar que se trate de un depredador. Si vas en bicicleta, bájate y continúa a pie. Nunca les ofrezcas comida, ya que podrían seguirte después. Desde la Consejería recuerdan que estos animales tienen dueño y son ellos los que les ofrecen la comida a diario. Muchos de estos perros, llevan collares con púas hacia afuera que disuaden al lobo en caso de enfrentamiento de ambos. No son collares de castigo, son legales y no suponen un maltrato animal. Y ojo, porque aunque muchas veces les veamos alejados del rebaño, no significa que estén abandonados.
Al final, quieren recordar que los mastines son los grandes aliados de estos ganaderos para conservar y mantener la ganadería extensiva de cualquier ataque. Los últimos datos recogidos por la Consejería de Cantabria señalan un impacto severo por la expansión del lobo, con más de 2.600 ataques y cerca de 3.400 animales muertos anuales.