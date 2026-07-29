Los mastines, los grandes guardianes de la ganadería extensiva

Cantabria cuenta con numerosas ganaderías extensivas y no podrían mantenerse sin el cuidado y guardia de los mastines. Raúl, ganadero de 21 años, tiene junto a su familia 900 ovejas, la ganadería más grande de Cantabria. Nos lleva en uno de sus habituales recorridos en Bejes, Cantabria. Un trabajo que dice, le apasiona pero en el que no existe horarios. Especialmente en invierno, ovejas que paren a las 4 de la mañana o incidentes que surgen como ataques de lobo. Ahí es cuando es fundamental la acción de sus 11 mastines.

Estos perros son capaces de oler con distancia si llegan por ejemplo lobos o zorros. Ante el aviso de cualquier ataque los mas más grandes de raza se quedan entre el rebaño mientras los más ligeros corren por detrás. Un dato importante es que los mastines españoles son considerados Patrimonio Cultural por su papel en la trashumancia. Se han convertido en un símbolo de resistencia y adaptación en condiciones extremas