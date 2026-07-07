Vacas virales: la ganadería cántabra que acumula miles de seguidores en redes sociales

Un imponente toro de color rojizo se acerca caminando al ritmo de una canción de Julio Iglesias. No muy lejos, en otro momento, una vaca mueve animosa la cola mientras se escucha a Pitbull de fondo cantar “Está tan linda, está tan rica y tiene tremendo cuuulo”. Son solo dos de los vídeos que la Ganadería Ibiolimusín, ubicada en la localidad cántabra de Ibio, comparte en redes sociales haciendo gala de un gran sentido del humor. Lo que comenzó casi como un entretenimiento, cobró impulso durante la pandemia hasta convertirse en una potente herramienta de negocio: sus contenidos acumulan hoy miles de likes y su vídeo más viral supera los 8 millones de visualizaciones.

"La gente nos ve y cada vez vendemos más animales gracias a eso", explica Lucía Ortiz, copropietaria de la explotación junto a su padre, Guillermo Ortiz, y su marido, Aarón Vallines. “Hoy en día merece la pena comprarse una buena cámara o un buen móvil para hacer videos de calidad y mostrarles bien” añade. Ella y Aarón, se encargan de grabar y subir a Instagram, Facebook y TikTok los contenidos. Solo en esta red social tienen más de 39.000 seguidores. Comparten el día a día de su explotación, pero no se identifican como “agroinfluencers”, un concepto que se ha puesto de moda en los últimos años y ejemplifica el auge de lo rural en el altavoz de las redes sociales. “Nosotros somos ganaderos y vendemos vacas” dice Aarón que asegura “tener los pies en el suelo”. Con cada publicación buscan “dar a conocer el producto”, aclara Lucía, y han conseguido que la frescura , simpatía y naturalidad sean la combinación perfecta.

Especialización y relevo generacional Pero detrás de las imágenes curiosas y el contenido viral hay una empresa agropecuaria de primer nivel. Ibiolimusín comenzó en 1985 cuando Guillermo heredó la ganadería que ahora trabaja junto a su hija y su yerno. Cuentan con más de 200 cabezas de ganado vacuno y se han consolidado como un referente nacional en la mejora genética de la raza limusina, destacando su apuesta por la variedad polled (animales nacidos sin cuernos de forma natural). Fue la primera explotación de España donde nació un ejemplar de este tipo, recuerda Guillermo. Además de las vacas, la explotación diversifica su actividad en los prados cántabros con la cría de yeguas burguete, una raza equina de origen navarro. Guillermo y Lucía Ortiz, copropietarios de Ibiolimusiín RTVE Cantabria Guillermo siempre tuvo claro que su hija heredaría el negocio familiar, pero también que, antes de tomar las riendas, debía formarse. Lucía estudió Biología y un Máster en Investigación en Ingeniería de Biosistemas. Su marido es Geógrafo. Esta actividad “necesita gente inteligente, con estudios” afirma Guillermo que cree que parte del éxito de la internacionalización de la empresa ha sido “saber apartarse” para que ellos –los jóvenes- tomaran las riendas. “A mí, todo eso de las redes, me supera” reconoce. El relevo generacional es un desafío para muchas explotaciones, pero no en su caso. Además, los nietos “apuntan maneras” dice con orgullo Guillermo. Todavía son pequeños, pero Lucía sabe que van a ser ganaderos. “La gente se ríe cuando lo digo, pero es que lo sé, porque lo viven”. Y ya ayudan en algunas tareas. Para nosotros –continúa Lucía- la ganadería “es más que un trabajo, es un hobby”.