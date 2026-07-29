La Consejería de Medio Ambiente de Melilla reprocha a Costas que aún no haya rellenado con arena la playa del Hipódromo

El consejero de Medio Ambiente, Daniel Ventura, ha criticado duramente tanto a la delegada del Gobierno, Sabrina Moh, como a la Dirección General de Costas por el hecho de que a estas alturas del verano aún no se haya rellenado con arena la playa del Hipódromo.

Las consecuencias son evidentes, lamenta Ventura, dado que hay zonas en las que resulta prácticamente imposible pasear o clavar la sombrilla en la arena. También han quedado al descubierto conducciones y cables. Para el consejero de Medio Ambiente, la responsable directa es la delegada del Gobierno. "La delegada y la Dirección General de Costas van muy tarde", asegura el consejero, quien añade que "como sigamos teniendo temporales fuertes el agua de la playa va a terminar en las casas".

Desde el Gobierno local han venido reclamando reiteradamente la construcción de un dique para evitar que cuando haya temporales de levante desaparezca buena parte de la arena de la playa del Hipódromo en el Paseo Marítimo Mir Berlanga.

Horcas Coloradas Algo similar ocurre en la playa de Horcas Coloradas, en la zona norte, donde cada año Costas repone la arena que desaparece con los temporales. Daniel Ventura recuerda que lleva años reclamando también un dique en esta zona, sin que hasta la fecha el Gobierno central haya acometido esta infraestructura. El consejero de Medio Ambiente pide a la delegada del Gobierno que "deje de ponerse de perfil" y haga lo necesario para que tanto Horcas como la playa del Hipódromo presenten las condiciones óptimas para que puedan ser usadas por los melillenses con plenas garantía de seguridad. Y es que, Ventura lamenta que todos los años se produzca el mismo problema de falta de arena, a lo que hay que sumar la inversión de unos 100.000 euros anuales por parte de Costas.