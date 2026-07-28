Muere Betye Saar, la artista que exploró la dolorosa historia del racismo en EE.UU.

Era una de las figuras más influyentes del arte contemporáneo y reconocida por transformar objetos cotidianos en potentes denuncias contra el racismo. La artista estadounidense Betye Saar ha fallecido este lunes a los 99 años en Los Ángeles, apenas unos días antes de cumplir 100 años.

La noticia ha sido confirmada por su galerista, Julie Roberts, quien ha explicado que Saar murió mientras dormía. En un comunicado, Roberts ha destacado que la creadora "será recordada por una obra que exploró con gran profundidad la identidad afroamericana, la espiritualidad y las intersecciones entre diversas culturas".

Una de las impulsoras del movimiento artístico de la mujer afroamericana Nacida el 30 de julio de 1926 en Los Ángeles, Betye Saar fue una de las grandes impulsoras del movimiento artístico de la mujer afroamericana en Estados Unidos y una de las máximas representantes del arte ensamblado, una técnica que consiste en crear nuevas obras a partir de objetos ya existentes. A lo largo de su trayectoria utilizó muebles, fotografías, estatuillas y otros objetos cotidianos para abordar cuestiones como la memoria, la identidad afroamericana, la espiritualidad y la discriminación racial. Su trabajo contribuyó a transformar el uso del ensamblaje en una herramienta de denuncia social y reflexión histórica. Retrato de Betye Saar en 1980 Anthony Barboza/Getty Images

La obra que marcó su carrera Entre sus creaciones más conocidas figura La liberación de la tía Jemima (1972), considerada una de las obras más emblemáticas del arte político estadounidense. Saar la realizó, en parte, impulsada por la indignación que le provocó el asesinato de Martin Luther King Jr. En esta pieza, la artista resignificó la figura de la mammy, un estereotipo racista que representaba a las mujeres negras como sumisas y dedicadas al servicio doméstico. Saar convirtió esa imagen en un símbolo de resistencia al colocar en sus manos una escoba, un rifle y una granada, además de incorporar referencias al movimiento Black Power.