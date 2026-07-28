Muere Betye Saar, la artista que exploró la dolorosa historia del racismo en EE.UU.
- La referente del arte afroamericano murió mientras dormía, días antes de cumplir 100 años
Era una de las figuras más influyentes del arte contemporáneo y reconocida por transformar objetos cotidianos en potentes denuncias contra el racismo. La artista estadounidense Betye Saar ha fallecido este lunes a los 99 años en Los Ángeles, apenas unos días antes de cumplir 100 años.
La noticia ha sido confirmada por su galerista, Julie Roberts, quien ha explicado que Saar murió mientras dormía. En un comunicado, Roberts ha destacado que la creadora "será recordada por una obra que exploró con gran profundidad la identidad afroamericana, la espiritualidad y las intersecciones entre diversas culturas".
Una de las impulsoras del movimiento artístico de la mujer afroamericana
Nacida el 30 de julio de 1926 en Los Ángeles, Betye Saar fue una de las grandes impulsoras del movimiento artístico de la mujer afroamericana en Estados Unidos y una de las máximas representantes del arte ensamblado, una técnica que consiste en crear nuevas obras a partir de objetos ya existentes.
A lo largo de su trayectoria utilizó muebles, fotografías, estatuillas y otros objetos cotidianos para abordar cuestiones como la memoria, la identidad afroamericana, la espiritualidad y la discriminación racial. Su trabajo contribuyó a transformar el uso del ensamblaje en una herramienta de denuncia social y reflexión histórica.
La obra que marcó su carrera
Entre sus creaciones más conocidas figura La liberación de la tía Jemima (1972), considerada una de las obras más emblemáticas del arte político estadounidense. Saar la realizó, en parte, impulsada por la indignación que le provocó el asesinato de Martin Luther King Jr.
En esta pieza, la artista resignificó la figura de la mammy, un estereotipo racista que representaba a las mujeres negras como sumisas y dedicadas al servicio doméstico. Saar convirtió esa imagen en un símbolo de resistencia al colocar en sus manos una escoba, un rifle y una granada, además de incorporar referencias al movimiento Black Power.
Una referente dentro y fuera de Estados Unidos
Durante más de seis décadas, Betye Saar desarrolló una obra comprometida con la denuncia del racismo y la reivindicación de la cultura afroamericana, convirtiéndose en una referencia para artistas y movimientos sociales dentro y fuera de Estados Unidos.
Su galerista, Julie Roberts, aseguró que "su visión singular transformó el rumbo del arte contemporáneo" y sostuvo que su legado "seguirá inspirando a generaciones de artistas, académicos y público en todo el mundo".