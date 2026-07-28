El Festival de Almagro pone el broche final a su 49 edición con más de 78.000 asistentes

El Festival de Internacional Clásico de Almagro ha puesto el broche final a su 49 edición tras recibir, del 2 al 16 de julio, a más de 78.000 asistentes, un 6% más que en el año anterior, y superar los 550.000 euros de recaudación.

Así lo ha avanzado este martes la directora del Festival, Irene Pardo, durante la presentación del balance de una edición que ha convertido a Almagro "en un gran punto de encuentro mundial del teatro clásico".

Durante 25 días, se han celebrado 50 espectáculos y 106 funciones de 48 compañías de diez comunidades autónomas. Se han reunido, además, a más de 700 profesionales de cinco países.

Los espectáculos han congregado a cerca de 43.000 espectadores y han alcanzado una ocupación media - sin contar las actividades- del 90%. Tal y como ha precisado, 75 de esas 106 funciones han superado ese 90% de ocupación.

Pardo ha detallado que la programación ha incluido 17 estrenos absolutos, 3 nacionales, 3 producciones propias, 1 coproducción y 53 actividades de formación, mediación, patrimonio y acción cultural. En total, las actividades han reunido a 35.673 personas en 146 sesiones, con una ocupación del 100%.

"Tres de cada cuatro personas vuelven" Una programación que, tal y como ha explicado Pardo, ha incorporado disciplinas como teatro, música, cine, danza, exposiciones, gastronomía, naturaleza, patrimonio y arquitectura. Todo ello con el objetivo de conocer "que sucedía en otros territorios, en otras latitudes, en otras culturas en esos siglos XVI Y XVII". "Ha sido una programación de calidad que tiene contexto histórico y educativo, que no es una sucesión de espectáculos que se programan, sino que hay una narrativa", ha indicado. ““ Más allá de los datos, ha puesto sobre la mesa el sentimiento con el que se ha trabajado durante estas semanas y el resultado obtenido. "Tres de cada cuatro personas vuelven. Para muchas personas se ha convertido en un lugar al que el corazón siempre quiere regresar", ha puntualizado.