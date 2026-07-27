El PP pide trabajar juntos contra los incendios pero rechaza el pacto de Estado y avisa: "Quien quiera bronca, se equivoca"

El PP ha reiterado una vez más la necesidad de actuar "unidos" y "coordinados" contra la emergencia nacional que están siendo los incendios que recorren el país. Eso sí, ha rechazado el pacto de Estado que propone el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por considerar que esta propuesta solo se debe a "un titular". Y ha defendido la unidad de acción ante los incendios con una advertencia: "Quien quiera bronca, se ha equivocado".

Así se ha expresado la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, en una rueda de prensa tras el comité de dirección este lunes.

"Hablar todo el día de un pacto de Estado para un solo titular no es suficiente", ha recalcado Gamarra, quien ha dicho que esta propuesta "fue lo mismo que el año pasado y no se ha hecho nada".

La dirigente ‘popular’ ha subrayado que el suyo es un partido que "se dedica a gestionar y responder desde la responsabilidad", primando la defensa de los ciudadanos, en aquellos sitios donde gobierna.

"Ante las provocaciones, no nos van a encontrar" "No será por falta de provocaciones", ha admitido, tras lo que ha lanzado una advertencia: "Pero ante la provocación, tenemos por delante la imagen de la gente sufriendo, y no nos van a encontrar, aquí se trata de trabajar. El que quiera bronca, se ha equivocado de sitio. Que se aparte, que aquí estamos solo para arrimar el hombro". Sánchez ha lanzado este lunes veladas críticas a la derecha pidiendo un pacto de Estado "frente al negacionismo y la inacción" y diciendo que la emergencia climática "sí que es una prioridad nacional". A sus críticas se ha sumado también el ministro de Cultura, Ernest Urtasun (Sumar). Y uno de los más activos en sus críticas al PP por la gestión de los incendios es el ministro Oscar Puente. Lejos del pacto de Estado, el PP defiende el plan nacional de protección civil con 50 medidas que el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, presentó hace un año enfocado sobre todo en la prevención y planificación "a largo plazo". Lo ha calificado como "un sistema fuerte, robusto, preparado y perfectamente coordinado", para el que hace falta "financiación estable y plurianual". Feijóo presenta un plan con un "registro nacional de pirómanos" y acusa al Gobierno de "fallar en la prevención" Gamarra ha incidido en que "España necesita responder unida ante las emergencias, porque los incendios no entienden de fronteras administrativas, ni de colores políticos, ni de siglas": "Debemos responder como un país unido".

Critica la ley de integridad pública de Sánchez: "Es como un vampiro" En otro orden de cosas, la vicesecretaria del Partido Popular se ha referido a la corrupción que salpica al PSOE y al Gobierno y ha cargado contra el anteproyecto de Ley de Integridad Pública tras el reciente informe del Consejo de Estado. Por contra, ha anunciado que este lunes el Grupo Popular registrará en el Congreso su propio plan. Para Gamarra, Sanchez "está absolutamente inhabilitado para dar lecciones de regeneración democrática" porque es "el nexo de toda la degeneración" y de la "corrupción económica, política y moral": "Él no puede liderar nada que tenga que ver con la integridad pública". Al respecto, ha dicho que "es como poner un vampiro al frente de un banco de donantes de sangre. Es incompatible, no puede ser", ha subrayado, y ha puesto de ejemplo la condena de 24 años de prisión al exministro José Luis Ábalos, que dirigió la cartera de Fomento y luego Transportes en los dos primeros gobiernos de Sánchez y fue secretario de Organización del PSOE. A su juicio, el presidente del Gobierno "solo puede hablar de inmoralidad" en lugar de integridad "y mucho menos de ejemplaridad". Gamarra ha dicho no saber si el Ejecutivo llevará su ley este martes al Consejo de Ministros, el último del curso político, y ha anunciado que el Grupo Popular registrará este lunes en la Cámara Baja una proposición no de ley con medidas urgentes en materia de regeneración y de integridad pública. "La primera es muy clara, se llama elecciones", ha avisado. Entre otras medidas, Gamarra se ha referido al cese de José Luis Félix Tezanos como presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), garantizar que los nombramientos en organismos públicos se realicen "con imparcialidad y neutralidad" o crear "una autoridad independiente de verdad", entre otras cuestiones. Y ha ido más allá: "La verdadera ética es que Bildu no sea un actor del día a día de nuestra política y que no puedan formar parte de sus listas condenados por terrorismo".