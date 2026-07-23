El PSOE se desmarca de las declaraciones de Morant al comparar al PP y Vox con Hitler

El PSOE se desmarca de las palabras de la ministra de Ciencia y líder del PSPV, Diana Morant, en las que comparaba los pactos entre PP y Vox con "gobiernos criminales como los de Hitler". Nada más llegar al Congreso de los Diputados, el portavoz socialista en la Cámara Baja, Patxi López, ha sido tajante. "¿Comparte las palabras de Diana Morant?", le han cuestionado. "No", se ha limitado a responder el socialista. "No me gusta, no es mi estilo", ha dicho el portavoz.

"No me gusta cuando se lleva la política a esos extremos", ha añadido López tras ser insistido nuevamente por los periodistas a la entrada del pleno del Congreso de este jueves. Aunque ha señalado que "cada uno se expresa como cree conveniente".

El PP ya pidió este miércoles a última hora que la titular de Ciencia rectificase y pidiese perdón. "Quien compara a un adversario político con Hitler cruza una línea inaceptable. Diana Morant debe rectificar y pedir perdón por unas declaraciones que solo alimentan la crispación y ofenden a cualquier demócrata", dijo el PP en un mensaje difundido en X.

El PP pide "más nivel" a los ministros: "Es odio" Y este jueves, su portavoz, Borja Sémper, ha vuelto a insistir. "Los españoles merecen más nivel. Más nivel por parte de los ministros y ministros. Es odio con h y sin h", ha señalado Sémper haciendo alusión irónicamente a la plataforma que desarrolló el Gobierno, 'Hodio', para medir los discursos de odio en redes sociales. "A los ministros les debemos exigir más nivel. Viven ajenos a la realidad. Es un Gobierno en descomposición y no tienen sentido común", ha añadido el 'popular'.

Los socios se desmarcan El rechazo no ha llegado solo desde las filas socialistas o del PP, también desde los socios de Gobierno. Aunque algunos de ellos aseguran que "comprenden" las palabras de Morant ante el "fango" de PP y Vox. "Más allá de la comparación, [...] el PP tiene una deriva de alejarse de la moderación", ha expresado por parte de IU, Enrique Santiago, que se ha descmarcado de las palabras de Morant. Sin embargo, el diputado ha justificado que el PP "propone medidas discriminatorias" con las que "hay que tener cuidado". El PP pide a Morant que rectifique tras equiparar los planes de Feijóo y Vox con "gobiernos criminales como el de Hitler"