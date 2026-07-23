El PSOE se desmarca de las declaraciones de Morant al comparar al PP y Vox con Hitler
- La ministra de Ciencia y Universidades comparó los pactos PP - Vox con "gobiernos criminales como los de Hitler"
- Socios del Gobierno se desmarcan de sus palabras y no las comparten; el PP pide que rectifique
El PSOE se desmarca de las palabras de la ministra de Ciencia y líder del PSPV, Diana Morant, en las que comparaba los pactos entre PP y Vox con "gobiernos criminales como los de Hitler". Nada más llegar al Congreso de los Diputados, el portavoz socialista en la Cámara Baja, Patxi López, ha sido tajante. "¿Comparte las palabras de Diana Morant?", le han cuestionado. "No", se ha limitado a responder el socialista. "No me gusta, no es mi estilo", ha dicho el portavoz.
"No me gusta cuando se lleva la política a esos extremos", ha añadido López tras ser insistido nuevamente por los periodistas a la entrada del pleno del Congreso de este jueves. Aunque ha señalado que "cada uno se expresa como cree conveniente".
El PP ya pidió este miércoles a última hora que la titular de Ciencia rectificase y pidiese perdón. "Quien compara a un adversario político con Hitler cruza una línea inaceptable. Diana Morant debe rectificar y pedir perdón por unas declaraciones que solo alimentan la crispación y ofenden a cualquier demócrata", dijo el PP en un mensaje difundido en X.
El PP pide "más nivel" a los ministros: "Es odio"
Y este jueves, su portavoz, Borja Sémper, ha vuelto a insistir. "Los españoles merecen más nivel. Más nivel por parte de los ministros y ministros. Es odio con h y sin h", ha señalado Sémper haciendo alusión irónicamente a la plataforma que desarrolló el Gobierno, 'Hodio', para medir los discursos de odio en redes sociales.
"A los ministros les debemos exigir más nivel. Viven ajenos a la realidad. Es un Gobierno en descomposición y no tienen sentido común", ha añadido el 'popular'.
Los socios se desmarcan
El rechazo no ha llegado solo desde las filas socialistas o del PP, también desde los socios de Gobierno. Aunque algunos de ellos aseguran que "comprenden" las palabras de Morant ante el "fango" de PP y Vox.
"Más allá de la comparación, [...] el PP tiene una deriva de alejarse de la moderación", ha expresado por parte de IU, Enrique Santiago, que se ha descmarcado de las palabras de Morant. Sin embargo, el diputado ha justificado que el PP "propone medidas discriminatorias" con las que "hay que tener cuidado".
Sumar condena las palabras
La portavoz de Sumar, Verónica Barbero, también ha criticado las declaraciones de Morant. "A veces la política que se ejerce en nuestro país de buscar grandes titulares nos lleva a hacer afirmaciones que quizás son más propias del ruido que de construir argumentos", ha lamentado Barbero. Aunque también apunta a PP y Vox, como ha hecho Santiago. "También es verdad que se entiende el hartazgo del PP y Vox que están todo el día en el fango y hace contestar", ha justificado. Pero ha sido tajante al respecto de la comparación. "No soy partidaria de esas afirmaciones, seré aburrida pero tenemos que quedarnos en la argumentación", ha añadido.
Del mismo modo, en Podemos, la diputada Ione Belarra, ha asegurado que "comprende" hacer "declaraciones antisonantes" durante "campañas o precampañas electorales, pero le diría a Morant que se ocuope de solucionar las políticas de racismo institucional que aplica su partido".
Por ese motivo, la diputada de la formación 'morada' ha puesto como ejemplo que el PSOE debería cerrar los centros de internamiento de extranjeros o las "redadas étnicas". "Menos declaraciones antisonantes y más políticas antirracistas", ha exigido.
*María Cano es alumna del doble grado en Ciencia Política y Administración Pública y Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos. Félix Donate, redactor de RTVE Noticias y Andrea Ventura, jefa del Área de Nacional de la web, ha supervisado la elaboración completa de este texto.