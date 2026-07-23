Extremadura disfruta un alivio térmico en plena canícula

La canícula es el "periodo del año en que es más fuerte el calor", según la Real Academia Española, y aunque los meteorólogos la sitúan en España entre el 15 de julio y el 15 de agosto, Extremadura no pasa de los 37º a día 23 de julio, muy por debajo de los valores más altos que suelen registrar las temperaturas máximas cada verano en la región.

Una situación que, si bien pudiera parecer anormal, los responsables de la delegación extremeña de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) explican en la presencia de vaguadas entre periodos cálidos "que han refrescado mucho el ambiente" y que "forman parte del régimen de alternancia entre centros de altas y bajas presiones, que son característicos de nuestras latitudes".

El jefe de la Unidad de Estudios y Desarrollos de esta delegación de Aemet, Antonio Manzano Hernández, añade que la referencia para las máximas en estas fechas están entre 25º y 27º de promedio, y es cierto que nos hemos situado este verano en temperaturas que, durante las olas de calor, se han elevado en torno a ocho o diez grados por encima, alcanzando un promedio de 35º ó 37º en Extremadura, pero fuera de episodios de fuerte calor han aparecido vaguadas que nos llevan a máximas de entorno a 30º - 32º.

Unos valores que "no son tan frecuentes en estas fechas", reconoce Manzano, pero que "entrarían dentro de la variabilidad climatológica normal". Incide además en que la sensación térmica, que se acentúa con tiempo más fresco en contraste a las temperaturas tan extremas por arriba de las que venimos.