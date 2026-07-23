Extremadura disfruta un alivio térmico en plena canícula
- La región ronda los 35º de temperatura máxima, lejos de sus habituales picos veraniegos
- AEMET prevé que julio entre en los registros como cálido, tras un junio de récord
La canícula es el "periodo del año en que es más fuerte el calor", según la Real Academia Española, y aunque los meteorólogos la sitúan en España entre el 15 de julio y el 15 de agosto, Extremadura no pasa de los 37º a día 23 de julio, muy por debajo de los valores más altos que suelen registrar las temperaturas máximas cada verano en la región.
Una situación que, si bien pudiera parecer anormal, los responsables de la delegación extremeña de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) explican en la presencia de vaguadas entre periodos cálidos "que han refrescado mucho el ambiente" y que "forman parte del régimen de alternancia entre centros de altas y bajas presiones, que son característicos de nuestras latitudes".
El jefe de la Unidad de Estudios y Desarrollos de esta delegación de Aemet, Antonio Manzano Hernández, añade que la referencia para las máximas en estas fechas están entre 25º y 27º de promedio, y es cierto que nos hemos situado este verano en temperaturas que, durante las olas de calor, se han elevado en torno a ocho o diez grados por encima, alcanzando un promedio de 35º ó 37º en Extremadura, pero fuera de episodios de fuerte calor han aparecido vaguadas que nos llevan a máximas de entorno a 30º - 32º.
Unos valores que "no son tan frecuentes en estas fechas", reconoce Manzano, pero que "entrarían dentro de la variabilidad climatológica normal". Incide además en que la sensación térmica, que se acentúa con tiempo más fresco en contraste a las temperaturas tan extremas por arriba de las que venimos.
Junio bate récord de calor
El representante extremeño de la AEMET subraya el intenso calor que ha soportado la comunidad autónoma a principios de julio y antes, durante prácticamente todo el mes de junio. "Sobre la referencia climatológica que tenemos, que es del 1990 al 2020, la temperatura máxima promedio en el mes de junio se habría situado por encima del máximo de aquella referencia". Manzano concluye que, por tanto, podemos decir que ha sido un mes de junio "de absoluto récord".
También este julio, pese a los alivios térmicos normales que está viviendo Extremadura, apunta a quedar en los registros como un mes cálido. Antonio Manzano avanza que el próximo domingo empezarán a remontar de nuevo las temperaturas máximas, llegando el lunes y el martes a marcar los 38 grados e incluso 40 grados en algunos puntos del territorio extremeño.
"Los modelos lo que nos están apuntando para las próximas dos semanas es que las temperaturas altas estarían dominando la situación meteorológica en Extremadura", añade. Con dos meses completos de verano aún por delante, a quienes prefieren las estaciones frías no les queda otra que echarle paciencia y disfrutar tanto como les sea posible.