Estados Unidos empuja a Europa a rearmarse, tras 80 años de paz
- La amenaza de Trump de retirarse de la OTAN dejaría a la UE sin su protector
- Los países europeos se han visto obligados a rearmarse y a fortalecer a sus ejércitos, algunos de ellos bastante debilitados
- Hoy, preestreno de “Defender Europa”, a las 20 horas, en RtvePlay y, a las XX.xx horas, en La2 de TVE
Durante décadas, la seguridad de Europa ha dependido de la OTAN dominadada por Estados Unidos. Pero Trump ha declarado que, si los miembros europeos no alcanzan un objetivo de gasto en defensa, los estadounidenses estarían dispuestos a retirarse de la Alianza y a dejar indefensa a Europa. Tras 80 años de paz, el Continente se prepara para el rearme. “Defender Europa” analiza las causas del letargo estratégico europeo y los múltiples obstáculos en el camino hacia una defensa común.
¿Sacrificar Boston por Berlín?
Hasta 2024, en Europa, pocos podían imaginar que su gran aliado estadounidense pudiera abandonar la OTAN. Fue en un mitin en Carolina del Sur, cuando Trump dio un inesperado giro de guion con estas declaraciones que dejaban en shock a los estados miembros: “Ahora todos van a pagar. Y respondieron: “Bueno, si no pagamos, ¿nos vas a proteger igual?” A lo que contesté: “De ninguna manera”. La administración Trump ha llegado aún más lejos con la amenaza de la anexión de Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca, miembro de la Alianza. Europa y su seguridad nunca, hasta ahora, habían estado tan en peligro desde la Guerra Fría.
“Ahora todos van a pagar. Y respondieron: “Bueno, si no pagamos, ¿nos vas a proteger igual?” A lo que contesté: “De ninguna manera"“
Bien es verdad que, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, el continente siempre ha dependido del ejército estadounidense para contrarrestar la amenaza soviética. Por eso, en 1949, se crea esta alianza político-militar. “La OTAN no era un objetivo estadounidense, lo pidieron los europeos”, explica Jean Marc Vigilant, general y exdirector de la Escuela de Guerra de Francia. En Europa, esta estrategia de disuasión se materializa con la instalación de múltiples bases militares y con la presencia de armas nucleares estadounidenses en territorio europeo a fin de asegurar la defensa ante una posible agresión soviética. Los únicos que siguieron con su programa nuclear fueron los franceses. Según los expertos, parece que nunca creyeron en la protección americana. “El general De Gaulle decía que no se creía que estuvieran dispuestos a sacrificar Boston por Berlín”, señala la investigadora Héloïse Fayet, especializada en cuestiones nucleares.
“El general De Gaulle decía que no se creía que estuvieran dispuestos a sacrificar Boston por Berlín“
Europa y Estados Unidos comparten un enemigo en común, Rusia, y las mismas estrategias defensivas, pero, con Trump en el poder, esto ha cambiado. Lo primero, sus intereses geoestratégicos. Especialistas en defensa apuntan que el principal adversario de Estados Unidos ya no es Rusia, sino China. Sin embargo, la posibilidad de Estados Unidos de salir de la OTAN llega cuando “el principal desafío es la amenaza de que Rusia o el régimen de Putin decidan atacar a los estados miembros de la UE o la OTAN”, según el comisario europeo de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius.
“El principal desafío es la amenaza de que Rusia o el régimen de Putin decidan atacar a los estados miembros de la UE o la OTAN“
Para garantizar el apoyo continuo de Estados Unidos, los miembros se han comprometido a alcanzar un objetivo de gasto en defensa de hasta el 5% de aquí a 2035. Pero solo 3 de los 32 miembros de la OTAN cumplen el nuevo objetivo del 3,5 % y eso irrita a Washington porque cree que solo él paga la seguridad de Europa, mientras esta se aprovecha del sistema.
Rusia aprieta, pero ¿ahoga?
Tras el colapso de la URSS, en 1991, la idea de que la guerra era cosa del pasado se afianzó en Europa. Pero Putin nunca ha aceptado el colapso del imperio ruso y la pérdida de protagonismo en el orden mundial. Para historiadores como Dimitri Minic, Moscú desea ejercer el control político sobre Europa Central y del Este. Lo que Putin denomina “su extranjero cercano”. Minic asegura que “Rusia es una potencia imperialista que se cree agredida”. Y esta visión pasó completamente desapercibida durante años para Europa. El ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, Radoslaw Sikorski, subraya que los polacos “hemos aprendido que, cuando los rusos nos amenazan, debemos tomárnoslo en serio”. Rusia lleva advirtiendo de esta circunstancia desde principios del siglo con la de Georgia, en 2008, la ocupación de Crimea, en 2014, y, ocho años después, la invasión de Ucrania.
“Si quieres paz, prepárate para la guerra“
Y, ahora, para algunos, como el diputado francés y experto en Defensa, Jean Louis Thiériot, “la Inteligencia danesa, alemana y otras, consideran que de aquí a 2027, corremos el riesgo de que Rusia nos someta a una dura prueba”. “Sobre todo pienso en la amenaza para los países bálticos”, prosigue. El comisario Kubilius es así de contundente: “si quieres paz, prepárate para la guerra”
Defensa común no tan común
A Europa le cuesta tomar las medidas necesarias para hacer frente a Rusia. 80 años de paz han contribuido a que “los países europeos hayan disminuido sus esfuerzos en defensa y hayan invertido en el desarrollo de nuestras sociedades”, explica el general Vigilant. Pero la confrontación entre Rusia y Occidente ha ido creciendo desde 2007. Bajo esta presión, ante los peligros que se ciernen sobre Europa, algunos líderes europeos apuestan por una política de defensa común que contribuya a garantizar nuestra seguridad, integridad territorial y valores.
En marzo de 2026, el presidente francés, Enmanuel Macron, allanó el camino para compartir la disuasión nuclear francesa en pos de conseguir la autonomía estratégica. Pero ante los diferentes puntos de vista, la competencia entre socios, la dependencia de armamento estadounidense, la debilidad de algunos ejércitos y el retraso tecnológico, el camino hacia una defensa común se vislumbra plagado de obstáculos.
“La defensa europea necesita que los europeos compartan las mismas pesadillas y, en la actualidad, no es el caso“
“La defensa europea necesita que los europeos compartan las mismas pesadillas y, en la actualidad, no es el caso”, apunta la exministra española de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya. Mientras Europa muestra sus debilidades en materia defensiva, Putin libra una guerra devastadora en Ucrania y desestabiliza las democracias liberales mediante operaciones híbridas. “Hay que actuar con rapidez”, urge el diputado Thiériot.