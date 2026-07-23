Estados Unidos empuja a Europa a rearmarse, tras 80 años de paz

Durante décadas, la seguridad de Europa ha dependido de la OTAN dominadada por Estados Unidos. Pero Trump ha declarado que, si los miembros europeos no alcanzan un objetivo de gasto en defensa, los estadounidenses estarían dispuestos a retirarse de la Alianza y a dejar indefensa a Europa. Tras 80 años de paz, el Continente se prepara para el rearme. “Defender Europa” analiza las causas del letargo estratégico europeo y los múltiples obstáculos en el camino hacia una defensa común.

¿Sacrificar Boston por Berlín?

Hasta 2024, en Europa, pocos podían imaginar que su gran aliado estadounidense pudiera abandonar la OTAN. Fue en un mitin en Carolina del Sur, cuando Trump dio un inesperado giro de guion con estas declaraciones que dejaban en shock a los estados miembros: “Ahora todos van a pagar. Y respondieron: “Bueno, si no pagamos, ¿nos vas a proteger igual?” A lo que contesté: “De ninguna manera”. La administración Trump ha llegado aún más lejos con la amenaza de la anexión de Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca, miembro de la Alianza. Europa y su seguridad nunca, hasta ahora, habían estado tan en peligro desde la Guerra Fría.

“Ahora todos van a pagar. Y respondieron: “Bueno, si no pagamos, ¿nos vas a proteger igual?” A lo que contesté: “De ninguna manera"“

Bien es verdad que, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, el continente siempre ha dependido del ejército estadounidense para contrarrestar la amenaza soviética. Por eso, en 1949, se crea esta alianza político-militar. “La OTAN no era un objetivo estadounidense, lo pidieron los europeos”, explica Jean Marc Vigilant, general y exdirector de la Escuela de Guerra de Francia. En Europa, esta estrategia de disuasión se materializa con la instalación de múltiples bases militares y con la presencia de armas nucleares estadounidenses en territorio europeo a fin de asegurar la defensa ante una posible agresión soviética. Los únicos que siguieron con su programa nuclear fueron los franceses. Según los expertos, parece que nunca creyeron en la protección americana. “El general De Gaulle decía que no se creía que estuvieran dispuestos a sacrificar Boston por Berlín”, señala la investigadora Héloïse Fayet, especializada en cuestiones nucleares.

“El general De Gaulle decía que no se creía que estuvieran dispuestos a sacrificar Boston por Berlín“

Europa y Estados Unidos comparten un enemigo en común, Rusia, y las mismas estrategias defensivas, pero, con Trump en el poder, esto ha cambiado. Lo primero, sus intereses geoestratégicos. Especialistas en defensa apuntan que el principal adversario de Estados Unidos ya no es Rusia, sino China. Sin embargo, la posibilidad de Estados Unidos de salir de la OTAN llega cuando “el principal desafío es la amenaza de que Rusia o el régimen de Putin decidan atacar a los estados miembros de la UE o la OTAN”, según el comisario europeo de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius.

“El principal desafío es la amenaza de que Rusia o el régimen de Putin decidan atacar a los estados miembros de la UE o la OTAN“

Para garantizar el apoyo continuo de Estados Unidos, los miembros se han comprometido a alcanzar un objetivo de gasto en defensa de hasta el 5% de aquí a 2035. Pero solo 3 de los 32 miembros de la OTAN cumplen el nuevo objetivo del 3,5 % y eso irrita a Washington porque cree que solo él paga la seguridad de Europa, mientras esta se aprovecha del sistema.