RTVE.es estrena el tráiler de 'Ruega por nosotras', la película de Monzón sobre el Patronato de Protección a la Mujer

RTVE.es os ofrece en primicia el tráiler de Ruega por nosotras, la nueva película de Daniel Monzón ('Celda 211'), escrita por Jorge Guerricaechevarría y protagonizada por Zoe Bonafonte (El 47')y Manuela Calle (Marbella'), que se presentará en el próximo Festival de Cine de San Sebastián, dentro de la Sección Oficial - Proyecciones especiales. Una cinta que cuenta con la participación de RTVE y que llegará a los cines el próximo 6 de noviembre.

Fotograma de 'Ruega por nosotras' t

La película nos lleva a Barcelona en 1974. Ana tiene 19 años y es, a ojos de su acomodada familia, una chica rebelde. Tras una fuga nocturna, su padre decide trasladarla a Madrid para ser internada en un reformatorio donde será sometida a un brutal régimen disciplinario. Allí tratará de sobrevivir buscando apoyo en la amistad de otras chicas, especialmente la de Sole, de una vitalidad contagiosa.

01.29 min 'Ruega por nosotras', la nueva película de Daniel Monzón sobre la persecución a mujeres en el franquismo

Monzón regresa así al Festival de San Sebastián, cuya Sección Oficial clausuró en 2021 con Las leyes de la frontera, también escrita junto a Jorge Guerricaechevarría y ganadora de cinco Premios Goya. El cineasta es además responsable de títulos como Celda 211, galardonada con ocho Premios Goya, entre ellos los de mejor película y mejor dirección, y El Niño, que obtuvo 16 nominaciones a los Goya.

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