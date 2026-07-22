RTVE.es estrena el tráiler de 'Ruega por nosotras', la película de Monzón sobre el Patronato de Protección a la Mujer
- Una cinta participada por RTVE que se presentará en el Festival de San Sebastián
- Protagonizada por Zoe Bonafonte y Manuela Calle, llegará a los cines el 6 de noviembre
RTVE.es os ofrece en primicia el tráiler de Ruega por nosotras, la nueva película de Daniel Monzón ('Celda 211'), escrita por Jorge Guerricaechevarría y protagonizada por Zoe Bonafonte (El 47')y Manuela Calle (Marbella'), que se presentará en el próximo Festival de Cine de San Sebastián, dentro de la Sección Oficial - Proyecciones especiales. Una cinta que cuenta con la participación de RTVE y que llegará a los cines el próximo 6 de noviembre.
La película nos lleva a Barcelona en 1974. Ana tiene 19 años y es, a ojos de su acomodada familia, una chica rebelde. Tras una fuga nocturna, su padre decide trasladarla a Madrid para ser internada en un reformatorio donde será sometida a un brutal régimen disciplinario. Allí tratará de sobrevivir buscando apoyo en la amistad de otras chicas, especialmente la de Sole, de una vitalidad contagiosa.
Monzón regresa así al Festival de San Sebastián, cuya Sección Oficial clausuró en 2021 con Las leyes de la frontera, también escrita junto a Jorge Guerricaechevarría y ganadora de cinco Premios Goya. El cineasta es además responsable de títulos como Celda 211, galardonada con ocho Premios Goya, entre ellos los de mejor película y mejor dirección, y El Niño, que obtuvo 16 nominaciones a los Goya.
Inspirada en la historia real del Patronato de Protección a la mujer
Inspirada en la historia real y silenciada del Patronato de Protección a la Mujer, una institución reformada durante la dictadura franquista con el objetivo de "redimir a la mujer inmoral", Ruega por nosotras se ha documentado a través del estudio de tesis doctorales, documentos de archivo, libros de investigación, documentales y, sobre todo, decenas y decenas de testimonios de mujeres que pasaron por el terrorífico Patronato.