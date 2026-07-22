Paquita, de 82 años y con parkinson, en vilo por el anunciado desahucio del piso donde vive desde hace casi tres décadas

"Soy Francisca López Ruiz. Vivo en la calle Santa Ana número seis. Me quieren desahuciar. Tengo 82 años y tengo parkinson". Así explica Paquita su propia historia.

Y este miércoles era un día clave para ella. A las 11 de la mañana. Esa era la hora a la que estaba programado el desalojo forzoso de la vivienda del barrio madrileño de La Latina en la que vive junto a su hijo Carlos desde 1998, que pertenece a una empresa inmobiliaria que, según afirma la anciana, quiere echarla para convertir el inmueble en piso turístico. "Nosotros hemos pagado toda la vida 1.150 euros y no hemos faltado nunca. Y ahora vienen y nos echan. ¿Por qué si yo no he dejado de pagar?. Porque quieren meter los turistas y ganar más dinero".

"Yo quisiera seguir en mi casa. A ver si se puede hacer", narra emocionada la octogenaria en el video con el que la Asociación Vecinal La Chispera había convocado a manifestarse ante la vivienda en el momento en el que las autoridades llegaran para sacar a la mujer de su casa. Sin embargo... en el último momento una repentina 'buena noticia' ha dado a Paquita un respiro: el 'lanzamiento' finalmente no se ha producido y podrá seguir -de momento- en el piso hasta que se encuentre una alternativa.

Francisca López Ruiz, Paquita, de 82 años, se dirige este miércoles ante las personas que se han congregado ante el piso en el que vive en Madrid para protestar contra su desahucio EFE/ Nahia Peciña

El Juzgado de Primera Instancia número 36 de la capital ha decidido suspender el desahucio de forma cautelar a la espera de que las autoridades en materia de vivienda y asistencia social autonómicas y locales puedan verificar si existen una situación de vulnerabilidad y, de ser así, presentar de forma urgente una propuesta de vivienda digna en alquiler social y posibles ayudas para la anciana una vez deje la vivienda.

Una resolución que no ha impedido que varias decenas de personas -movilizadas por diversas agrupaciones vecinales y sindicales- se congregaran ante el portal para acompañar a la mujer y seguir exigiendo que se encuentre una solución definitiva para ella y su hijo. "Como esto es solo un suspiro, mantenemos la concentración", había comunicado la Chispera, que ayuda a ambos en la visualización de su caso y en la búsqueda de apoyo legal y de servicios sociales.