Hereu defiende limitar los pisos turísticos en zonas tensionadas y priorizar el acceso a la vivienda
- El ministro de Turismo afirma que el turismo debe regularse para que su crecimiento sea compatible con la calidad de vida
- La nueva sede de ONU Turismo en España se inaugurará en Madrid el próximo 29 de junio
El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha aprovechado la 126ª reunión del consejo ejecutivo de ONU Turismo en Toledo para lanzar un mensaje contundente sobre el impacto del sector en las ciudades: en las zonas tensionadas, "prevalece el derecho al acceso a la vivienda por encima de otras figuras". En el marco de esta cita internacional, ha defendido la necesidad de regular las viviendas de uso turístico para hacer compatible el éxito del sector con la calidad de vida de los residentes.
“El turismo es un fenómeno que hay que gobernar”, ha afirmado. El ministro ha defendido la necesidad de regular los pisos turísticos, así como la hostelería o la urbanización en la costa, para que mantengan "una relación coherente" con la calidad de vida de los ciudadanos.
Ha afirmado que en España estas decisiones se dejan, con "buen criterio", al liderazgo local de cada una de las ciudades. Insiste en que las soluciones que funcionan en ciudades como Barcelona no tienen por qué ser las mismas que en Toledo o en entornos rurales.
El ministro defiende que limitar determinadas actividades no supone ir contra el turismo, sino garantizar su sostenibilidad futura: “Poner límite a las cosas es una magnífica manera de defender justamente el fenómeno del turismo”.
Nueva sede de ONU Turismo en España
Hereu también ha anunciado que la nueva sede de ONU Turismo en España será inaugurada en Madrid el próximo 29 de junio. El ministro considera que esta sede simboliza “la construcción de una nueva etapa de ONU Turismo”. “Para nosotros tener una ONU Turismo de primer nivel impulsando políticas es una inversión, no un gasto”, ha afirmado Hereu.
Por su parte, la secretaria general de ONU Turismo, Shaikha Al Nowais, ha defendido que el turismo es una de las actividades económicas que mejor responde a las crisis. En referencia a los conflictos internacionales y a situaciones como la pandemia, ha señalado que “el turismo es una de las primeras industrias en recuperarse”. En este sentido, apuesta por seguir trabajando para devolver la confianza a los viajeros y apoyar a los destinos afectados por situaciones de inestabilidad.
Pese a los conflictos internacionales, ambos han señalado la fortaleza del sector. Hereu ha destacado algunas cifras de turismo: en 2024 se registraron 1.520 millones de viajeros en el mundo, que generaron 1,9 billones de euros de actividad económica. En el primer trimestre de este año, según el ministro, el turismo mundial ha crecido un 2%.
Además, ha subrayado los datos de España, que recibió el año pasado 96,8 millones de visitantes internacionales y alcanzó un gasto turístico de 134.000 millones de euros. En los cuatro primeros meses de este año, el país ha recibido 26,5 millones de turistas internacionales, con un impacto económico de 36.700 millones de euros.