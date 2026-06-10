Hereu defiende limitar los pisos turísticos en zonas tensionadas y priorizar el acceso a la vivienda

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha aprovechado la 126ª reunión del consejo ejecutivo de ONU Turismo en Toledo para lanzar un mensaje contundente sobre el impacto del sector en las ciudades: en las zonas tensionadas, "prevalece el derecho al acceso a la vivienda por encima de otras figuras". En el marco de esta cita internacional, ha defendido la necesidad de regular las viviendas de uso turístico para hacer compatible el éxito del sector con la calidad de vida de los residentes.

“El turismo es un fenómeno que hay que gobernar”, ha afirmado. El ministro ha defendido la necesidad de regular los pisos turísticos, así como la hostelería o la urbanización en la costa, para que mantengan "una relación coherente" con la calidad de vida de los ciudadanos.

Ha afirmado que en España estas decisiones se dejan, con "buen criterio", al liderazgo local de cada una de las ciudades. Insiste en que las soluciones que funcionan en ciudades como Barcelona no tienen por qué ser las mismas que en Toledo o en entornos rurales.

El ministro defiende que limitar determinadas actividades no supone ir contra el turismo, sino garantizar su sostenibilidad futura: “Poner límite a las cosas es una magnífica manera de defender justamente el fenómeno del turismo”.