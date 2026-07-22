El juez Ismael Moreno solicita a varios bancos información de las cuentas de la familia de Santos Cerdán por el caso Koldo

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Koldo, Ismael Moreno, ha solicitado a varias entidades bancarias información de varias cuentas y productos financieros de la mujer, la hija, la hermana y el cuñado del exdirigente socialista Santos Cerdán. Lo hace después de considerar que también se habrían beneficiado de fondos de la empresa Servinabar.

Según el auto conocido este miércoles y al que ha tenido acceso RTVE, el magistrado accede a la petición de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, apoyada por la Fiscalía Anticorrupción. Asimismo, el juez de la Audiencia Nacional adopta esta diligencia días después de recibir el informe patrimonial elaborado por la UCO, que detectó que Cerdán y su familia obtuvieron 323.178 euros de "beneficios" presuntamente irregulares, entre 2015 y 2024.

Según ese informe de la UCO, alcanzaron buena parte de estos beneficios entre 2019 y 2023, "periodo que aglutina la denominada etapa ministerial de (José Luis) Ábalos" y en la que él le reemplazó como secretario de Organización del PSOE.

El documento, según explicó el fiscal al apoyar la medida, se elaboró teniendo en cuenta los productos financieros de Cerdán, de modo que, ante la "estrecha relación con personas de su entorno familiar", Anticorrupción vio necesario ampliar la información a su familia.