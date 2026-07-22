El juez Ismael Moreno solicita a varios bancos información de las cuentas de la familia de Santos Cerdán por el caso Koldo
- El magistrado solicita información de las cuentas de la mujer, la hija, la hermana y el cuñado de Cerdán
- La UCO había pedido al juez de la Audiencia Nacional obtener todos estos datos
El juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Koldo, Ismael Moreno, ha solicitado a varias entidades bancarias información de varias cuentas y productos financieros de la mujer, la hija, la hermana y el cuñado del exdirigente socialista Santos Cerdán. Lo hace después de considerar que también se habrían beneficiado de fondos de la empresa Servinabar.
Según el auto conocido este miércoles y al que ha tenido acceso RTVE, el magistrado accede a la petición de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, apoyada por la Fiscalía Anticorrupción. Asimismo, el juez de la Audiencia Nacional adopta esta diligencia días después de recibir el informe patrimonial elaborado por la UCO, que detectó que Cerdán y su familia obtuvieron 323.178 euros de "beneficios" presuntamente irregulares, entre 2015 y 2024.
Según ese informe de la UCO, alcanzaron buena parte de estos beneficios entre 2019 y 2023, "periodo que aglutina la denominada etapa ministerial de (José Luis) Ábalos" y en la que él le reemplazó como secretario de Organización del PSOE.
El documento, según explicó el fiscal al apoyar la medida, se elaboró teniendo en cuenta los productos financieros de Cerdán, de modo que, ante la "estrecha relación con personas de su entorno familiar", Anticorrupción vio necesario ampliar la información a su familia.
El juez pide información a cinco entidades bancarias
En el auto conocido este miércoles, el juez ha ordenado a las entidades bancarias BBVA, Caixabank, Santander, Cajasur Sociedad Cooperativa de Crédito y Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Crédito que aporten información de una veintena de cuentas, y que incluya "los movimientos realizados desde el día 1 de enero de 2024 o su contratación".
Ismael Moreno subraya que en este caso no existe "una mera sospecha", sino que hay "constancia y evidencia de claros indicios objetivados de la participación de las personas investigadas en la comisión de los delitos de pertenencia a organización criminal" y otros contra la administración pública.