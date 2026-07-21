El hambre en el mundo baja ligeramente en 2025, pero sigue afectando a 645 millones de personas

El mapa del hambre global experimentó un retroceso tímido, pero continuado, durante el último año. El informe anual El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo (SOFI 2026), presentado este martes en Roma por diversas agencias de Naciones Unidas como la FAO, la OMS y UNICEF, cifra en 645 millones los afectados por esta lacra en todo el mundo, lo que representa un 7,8 % de la población global.

A pesar de este descenso, el panorama general sigue evidenciando profundas brechas territoriales y una preocupante falta de velocidad en los progresos para cumplir con la Agenda 2030.

Desigualdad regional e inseguridad alimentaria Los datos reflejan realidades muy dispares según la región. Mientras que Asia y Latinoamérica han consolidado mejoras, con la región latinoamericana reduciendo su tasa media hasta el 4,8 % y acumulando caídas consecutivas desde la pandemia, el continente africano continúa sufriendo los peores registros. Cerca de la mitad de los afectados por hambre del planeta, unos 309 millones, se concentran allí. Aunque en esa zona se ha frenado la tendencia al alza histórica, pasando del 20,3 % al 20,0 %, los expertos advierten que esta leve bajada porcentual no reduce el número absoluto de afectados debido al rápido crecimiento demográfico. ““ Paralelamente, el estudio apunta que la inseguridad alimentaria, es decir, la falta de acceso constante a alimentos seguros y nutritivos, golpeó a 2.100 millones de personas, el 25,8 % de la población mundial, afectando con especial crudeza a las mujeres y a las zonas rurales. En la otra cara de la moneda, la obesidad adulta escaló hasta el 16,2 %, impulsada por el abaratamiento relativo o la accesibilidad de productos poco saludables frente a unas dietas equilibradas cuyo coste medio global ya roza los 4,30 dólares diarios. En este contexto, el coste de una dieta saludable también ha aumentado a nivel mundial, pasando de los 2,94 dólares en 2017 hasta los 4,28 dólares en 2025. Un encarecimiento especialmente elevado en América Latina, donde se alcanzaron los 4,91 dólares. ““