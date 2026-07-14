El tiempo este martes 14 de julio: alerta por tormentas en el norte y 40 grados en el este peninsular

España se prepara para una jornada de contrastes meteorológicos este martes. Según el último pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el país se verá dividido entre la inestabilidad tormentosa del extremo norte y un ascenso térmico que pondrá en jaque a la mitad este y los archipiélagos.

Aunque se prevé que de forma general se mantenga un tiempo marcado por la estabilidad, con un “predominio de cielos poco nubosos o despejados” en gran parte del territorio, la influencia de un sistema de bajas presiones situado al noroeste de la Península cambiará las reglas del juego en el cuadrante noroccidental.

Avisos por granizo en el Cantábrico La situación más complicada en cuanto a precipitaciones se vivirá en el extremo norte. La AEMET ha advertido sobre la formación de nubosidad de evolución que desembocará en chubascos y tormentas con “probabilidad de ser fuertes e ir con granizo en Asturias y nordeste de Galicia”. Estas tormentas no se limitarán solo al Cantábrico, ya que también podrían registrarse de forma más dispersa en los tercios norte y este de la Península, con menor probabilidad de ser intensas en puntos del interior oriental. Además de la lluvia, el amanecer estará marcado por brumas y “probables bancos de niebla matinales dispersos” en Galicia, el área cantábrica, el alto Ebro y puntos de Cataluña y Mallorca.

El mercurio roza los 40 grados En lo que respecta a las temperaturas, la tónica general será el ascenso. La AEMET destaca que las máximas serán “significativamente elevadas en Baleares y mitad este de la Península”, así como en las zonas cercanas al mar de Alborán. Los termómetros continuarán su escalada hasta “sobrepasar los 35 grados en Baleares y amplias zonas del centro, sur y mitad este peninsular”. El calor será especialmente riguroso en el tercio nordeste, el interior del sureste y en Mallorca, donde las autoridades advierten que se podría “llegar a los 40 grados”. Este ambiente sofocante no dará tregua durante la madrugada, ya que se prevén “noches tropicales” en el litoral mediterráneo, el valle del Ebro, el sureste peninsular y puntos de la meseta Sur, donde las mínimas apenas descenderán.