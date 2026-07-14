Llega el XXV aniversario del Encuentro de Música y Academia de Santander

Son más de 60 los estudiantes llegados de todas partes del mundo para poder tocar en directo guiados por 13 maestros de reputación internacional. Hoy, conocemos a algunos de sus participantes. Desde Miami, Holanda o Valencia, fagot, violín o piano, demuestran sus destrezas a la hora de ser parte de una orquesta a la que no conocen y hacerlo en tiempo récord, para ofrecer a la gran audiencia, piezas únicas, de destreza impresionante y recorrido mundial.

Cuando abren sus partituras, los músicos se enfrentan a un nuevo mundo del que ser parte, honrar y sumar su personalidad en cada nota. Afinar los instrumentos es el inicio de una sinfonía conjunta que define El Encuentro de Música y Academia de Santander bajo los acordes de los clásicos.

Y es que esta iniciativa de la Fundación Albéniz, combina la formación de alto nivel con una intensa actividad operística: 40 conciertos repartidos por 20 localidades diferentes de Cantabria, que atrae a músicos de todas partes del mundo, para poder vivir y ser música.

Con la música de cámara y las agrupaciones orquestales como eje, trabajan codo a codo para mostrar un catálogo diverso, desde el barroco hasta el romanticismo, sin olvidar homenajes a genios de la música, como Manuel de Falla.

Una gran oportunidad que mediante clases, conciertos y conferencias, busca proyectar a jóvenes músicos y promover la música clásica, en el tejido cultural y social de la región.

Para quienes lo deseen, el Encuentro y la Academia, llenarán de música clásica las noches del verano de 2026, hasta el 23 de julio, para, siguiendo las palabras de Shcumann: "Llenarlo todo de luz, mediante la melodía".

Un proyecto compuesto por varias instituciones Este proyecto ha sido impulsado por el Gobierno de Cantabria y la Fundación Albéniz, organizado por la Escuela Superior de Música Reina Sofía con la colaboración del Ayuntamiento de Santander, bajo la dirección artística de Márta Gulyás y Luis Fernando Pérez. Grandes músicos y maestros internacionales con un selecto grupo de jóvenes talentos de todo el mundo, seleccionados mediante audiciones online, contará esta edición con 62 participantes, de 25 nacionalidades distintas. Buscan crear un ambiente de trabajo enriquecedor y de alto nivel profesional, gracias a las sesiones que se realizarán en el Conservatorio Profesional de Música: Jesús de Monasterio, el Palacio de Festivales de Cantabria y en los escenarios donde se desarrollarán los conciertos del Encuentro. El objetivo de las clases será ofrecer a los alumnos una completa formación musical y artística, tanto individual, con las sesiones dedicadas a cada instrumento, como en grupo, gracias a la constitución de varios grupos de cámara y la formación orquestal sinfónica.