Más de 50 artistas, del tecno a la música tradicional, en la programación musical de San Mateo 2026 de Oviedo

Las nueve ubicaciones, desde la Ería a la Plaza del Paraguas, albergarán actuaciones de más de 50 grupos o artistas. El Ayuntamiento de Oviedo mantiene el modelo festivo de los últimos años también en lo musical. Como novedades, nace el Vetusta Fest, se afianzan los conciertos más populares en el Bombé y los coros llegarán a parques de los barrios. La concejala de Festejos, Covadonga Díaz, asegura que es una programación al nivel de la ciudad y una apuesta por la cultura.

Inicio en Uría, final en El Cristo Las fiestas arrancarán el jueves 10 de septiembre con un concierto de Celtas Cortos en la calle Uría. El Ayuntamiento vuelve a optar por ese emplazamiento, situando el escenario en su intersección con Marqués de Santa Cruz y Fruela. Y, un año más, la Romería del Cristo, en el Parque del Truébano servirá de epílogo a las fiestas carbayonas. En esta ocasión, será el domingo 27 con un concierto de Los Testigos

En La Ería, los conciertos de pago El aparcamiento del Estadio Carlos Tartiere vuelve a albergar los espectáculos de mayor formato además de dos festivales y varias propuestas con más de un artista. El recinto abrirá el 5 de septiembre, unos días antes del inicio de las fiestas para celebrar el festival tecno "elrow". El día 20, la víspera del día grande, se estrena el Vetusta Fest, para Covadonga Díaz, una apuesta por la calidad musical en la que Oviedo se muestra como una ciudad capaz de organizar grandes acontecimientos musicales. Viernes 11. "Molan los 90"

Sábado 12. Bertín Osborne

Domingo 13. Aaron Sevilla

Martes 15. Mónica Naranjo

Jueves 17. Taburete

Viernes 18. "Aserradero" by Mono Loco

Sábado 19. Leiva

Domingo 20. "Vetusta Fest". Con Siloé, Sexy Zebras, Ultraligera y Mafalda Cardenal

Lunes 21. Rodrigo Cuevas

En El Bombé, la verbena Este paseo se asienta como el escenario de los conciertos más cercanos al concepto de verbena. Viernes 11. Alberto & García

Sábado 12. La última legión

Domingo 13. Chimo Bayo y King África

Lunes 14. BitteryKas

Martes 15. Pequeño Club Imposible

Miércoles 16. Javi Cantero

Jueves 17. Pop Tour. Con Javier (de Los Pecos), La Banda del Capitán Inhumano, Bernárdez (de The Refrescos) y Joaquín Padilla (ex Iguana Tango)

Viernes 18. Alejo Stivel

Sábado 19. Amistades peligrosas

Domingo 20. Orquesta Mondragón

Lunes 21. Eva Hevia

En Feijóo, el rock El XXIX Concurso de Rock Ciudad de Oviedo - Alejandro Blanco "Espina" llevará, como cada año, varios grupos invitados que completarán las sesiones que cada día ofrecerán los participantes. Además, el domingo 20 se celebrará la final del concurso Festiamas Viernes 11. Stormy Mondays

Sábado 12. La sonrisa de Julia

Miércoles 16. Carlangas

Jueves 17. Calequi y las Panteras

Viernes 18. Vera Fauna

Sábado 19. Amistades peligrosas

Domingo 20. Puño Dragón

Lunes 21. Final Festiamas

El Paraguas, la alternativa La plaza del Paraguas es, en las fiestas de San Mateo, el lugar de las propuestas más alternativas. Viernes 11. Tulsa y Rita Ojanguren

Sábado 12. The Bogums y Aurora roja

Domingo 13. Lorena Álvarez y Tania Pereira

Lunes 14. Las Petunias y Junio

Martes 15. Sedientos de cumbia y Puxarra

Miércoles 16. Las ninyas del corro y Albino

Jueves 17. Kate Clover y Pete Molinari

Viernes 18. Máquina y Sal del coche

Sábado 19. Hoodo Gurus y Branquias Johnson

Domingo 20. Holy Wave y De Fem