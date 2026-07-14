Más de 50 artistas, del tecno a la música tradicional, en la programación musical de San Mateo 2026 de Oviedo
- Entre la programación de pago destacan Leiva, Siloé, Taburete o el festival tecno "elrow"
- El Ayuntamiento deja en manos de Rodrigo Cuevas el concierto del día 21 tras sus críticas
Las nueve ubicaciones, desde la Ería a la Plaza del Paraguas, albergarán actuaciones de más de 50 grupos o artistas. El Ayuntamiento de Oviedo mantiene el modelo festivo de los últimos años también en lo musical. Como novedades, nace el Vetusta Fest, se afianzan los conciertos más populares en el Bombé y los coros llegarán a parques de los barrios. La concejala de Festejos, Covadonga Díaz, asegura que es una programación al nivel de la ciudad y una apuesta por la cultura.
Inicio en Uría, final en El Cristo
Las fiestas arrancarán el jueves 10 de septiembre con un concierto de Celtas Cortos en la calle Uría. El Ayuntamiento vuelve a optar por ese emplazamiento, situando el escenario en su intersección con Marqués de Santa Cruz y Fruela. Y, un año más, la Romería del Cristo, en el Parque del Truébano servirá de epílogo a las fiestas carbayonas. En esta ocasión, será el domingo 27 con un concierto de Los Testigos
En La Ería, los conciertos de pago
El aparcamiento del Estadio Carlos Tartiere vuelve a albergar los espectáculos de mayor formato además de dos festivales y varias propuestas con más de un artista. El recinto abrirá el 5 de septiembre, unos días antes del inicio de las fiestas para celebrar el festival tecno "elrow". El día 20, la víspera del día grande, se estrena el Vetusta Fest, para Covadonga Díaz, una apuesta por la calidad musical en la que Oviedo se muestra como una ciudad capaz de organizar grandes acontecimientos musicales.
- Viernes 11. "Molan los 90"
- Sábado 12. Bertín Osborne
- Domingo 13. Aaron Sevilla
- Martes 15. Mónica Naranjo
- Jueves 17. Taburete
- Viernes 18. "Aserradero" by Mono Loco
- Sábado 19. Leiva
- Domingo 20. "Vetusta Fest". Con Siloé, Sexy Zebras, Ultraligera y Mafalda Cardenal
- Lunes 21. Rodrigo Cuevas
En El Bombé, la verbena
Este paseo se asienta como el escenario de los conciertos más cercanos al concepto de verbena.
- Viernes 11. Alberto & García
- Sábado 12. La última legión
- Domingo 13. Chimo Bayo y King África
- Lunes 14. BitteryKas
- Martes 15. Pequeño Club Imposible
- Miércoles 16. Javi Cantero
- Jueves 17. Pop Tour. Con Javier (de Los Pecos), La Banda del Capitán Inhumano, Bernárdez (de The Refrescos) y Joaquín Padilla (ex Iguana Tango)
- Viernes 18. Alejo Stivel
- Sábado 19. Amistades peligrosas
- Domingo 20. Orquesta Mondragón
- Lunes 21. Eva Hevia
En Feijóo, el rock
El XXIX Concurso de Rock Ciudad de Oviedo - Alejandro Blanco "Espina" llevará, como cada año, varios grupos invitados que completarán las sesiones que cada día ofrecerán los participantes. Además, el domingo 20 se celebrará la final del concurso Festiamas
- Viernes 11. Stormy Mondays
- Sábado 12. La sonrisa de Julia
- Miércoles 16. Carlangas
- Jueves 17. Calequi y las Panteras
- Viernes 18. Vera Fauna
- Sábado 19. Amistades peligrosas
- Domingo 20. Puño Dragón
- Lunes 21. Final Festiamas
El Paraguas, la alternativa
La plaza del Paraguas es, en las fiestas de San Mateo, el lugar de las propuestas más alternativas.
- Viernes 11. Tulsa y Rita Ojanguren
- Sábado 12. The Bogums y Aurora roja
- Domingo 13. Lorena Álvarez y Tania Pereira
- Lunes 14. Las Petunias y Junio
- Martes 15. Sedientos de cumbia y Puxarra
- Miércoles 16. Las ninyas del corro y Albino
- Jueves 17. Kate Clover y Pete Molinari
- Viernes 18. Máquina y Sal del coche
- Sábado 19. Hoodo Gurus y Branquias Johnson
- Domingo 20. Holy Wave y De Fem
Polémica con Rodrigo Cuevas
El Ayuntamiento de Oviedo ha dejado en manos de Rodrigo Cuevas y su agencia la decisión de si su concierto se mantiene en el cartel el Día de San Mateo tras sus críticas al actual modelo festivo de la ciudad. Durante la presentación, este martes, de los conciertos de las fiestas ovetenses, la concejala de Festejos no ha citado el concierto de Rodrigo Cuevas para ese día grande. Preguntada por ello por los medios asistentes, Covadonga Díaz se mostraba sorprendida tras escuchar unas declaraciones del artista en un concierto en Tarragona en las que acusaba al Ayuntamiento de "arrebatar las fiestas al pueblo para privatizarlas". Díaz ha asegurado que ella "no va a un sitio con el que no esté de acuerdo" por lo tanto espera noticias del artista para confirmar si actuará en el recinto de la Ería el lunes 21 de septiembre.