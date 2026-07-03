Rodrigo Cuevas sobre 'Grandes maricas y bolleras de la historia': "¿Cuántos gays y lesbianas se perdieron su primer amor?"

Desde hace unos años, uno de los focos centrales de las reivindicaciones del Orgullo está en la memoria del colectivo LGTBIQ+. En esta línea, RTVE ha estrenado Grandes maricas y bolleras de la historia, un documental, presentado por Rodrigo Cuevas, que recupera las vivencias de personas homosexuales y lesbianas en distintos momentos de la historia reciente de España.

El artista asturiano ha charlado sobre ello en Mañana Más, poniendo el acento en el valor de iniciativas como estas, que contribuyen a recuperar historias personales marcadas por la represión y la falta de libertad. Para el artista, muchas personas homosexuales y lesbianas fueron privadas de vivir experiencias que forman parte del crecimiento de cualquier joven. "¿Cuántas personas gays y lesbianas se pierden su primer amor? Te la perdiste porque, en su momento, en el de tener ese amor adolescente, no pudiste y es una injusticia muy grande", reflexionó durante la conversación, subrayando el impacto que la discriminación tuvo sobre generaciones enteras.

Mañana más Mañana más - 'Grandes maricas y bolleras de la historia' con Rodrigo Cuevas Escuchar audio

Crítico con el uso de la inteligencia artificial

El cantante también aprovechó la entrevista para expresar una crítica hacia uno de los aspectos de la producción documental: el empleo de inteligencia artificial en algunos de sus recursos visuales. "Tengo que decir que me parece un uso abusivo de la IA que no me gustó, se lo voy a decir. A mí se me avisa de estas horteradas. Lo hubieran contado perfectamente con un diseñador, más bonito", afirmó con la sinceridad que acostumbra a mostrar en sus intervenciones públicas.

A pesar de esta objeción, Cuevas anima a descubrir tanto Maricas y bolleras en La 2 como Grandes maricas y bolleras de la historia en RTVE Play, dos propuestas que buscan preservar la memoria del colectivo LGTBIQ+ y acercar al público relatos que durante décadas permanecieron invisibilizados.