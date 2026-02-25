"Maripili, la madre castellana de Laura del Val, cuenta toda la verdad sobre su hija"

A Maripili no le apetecía mucho ir a Podcast, el podcast, pero su hija Laura del Val se ha puesto pesada, le ha hecho chantaje emocional y por aburrimiento ha accedido a acudir. Afortunadamente, ha sido una decisión acertada porque, según sus propias palabras, se lo ha pasado muy bien y ha sido una experiencia “muy buena”.

Durante su visita, la madre Castellana de Laura del Val ha abordado con Miguel Ángel Campos y Jorge Yorya su fulgurante trayectoria en las redes junto a su hija. Su apuesta por el mundo digital comenzó con apariciones espontáneas en vídeos de Laura del Val y, a día de hoy, es reconocida por calles de Burgos o en la estación de autobuses de Madrid.

Dar el pregón en las fiestas de Burgos: una ilusión por cumplir

La cosa no queda ahí: su nombre y el de su hija sonaron para una posible retrasmisión de las campanadas en Castilla y León. Sin embargo, la verdadera ilusión de Maripili y Laura del Val es convertirse en pregoneras de las fiestas de Burgos, una meta que han apoyado Campos y Yorya.

En cambio, Maripili se ha mostrado contraria a que su marido, Félix, se anime a participar en el mundo de las redes, ya que teme que tenga éxito y consiga más likes que ellas.

¿Cómo era Laura del Val de pequeña? La influencer natural de Burgos ha revelado que solo tuvo una hija porque Laura del Val tenía una energía arrolladora: “era una niña movida, no paraba y estaba de un sitio a otro todo el día”. Por otro lado, Maripili ha reconocido que se llevó “un disgusto muy grande” cuando su hija le comunicó que dejaba la abogacía para empezar a contar monólogo y no puedo evitar preguntarse: "¿para qué me he gastado yo tanto dinero?", aludiendo a los estudios de su hija Aprovechando la confesión de Maripili, Jorge Yorya le ha preguntado qué recomendaciones daría a otros progenitores si les salen hijos o hijas artistas. La madre castellana de Laura del Val, que no se ha andado con rodeos, ha reconocido que al principio cuesta digerirlo, “pero a la larga piensas: es la felicidad de mi hijo, es lo que le gusta, pues qué vas hacer. Me ha chafado todo, pero si ella está a gusto y contenta, pues cada uno tiene que estar en un trabajo cómodo y que le guste”.

La Maripili participa en varios sketches Miguel Ángel Campos, Jorge Yorya y Laura del Val han aprovechado que Maripili estaba en el estudio para invitarla a participar en varios sketches del programa. Entre ellos: “Aprendiendo a decir te quiero, con madre castellana", “Resumiendo películas, con madre castellana” o “Viajando, con madre castellana”. A pesar de su inexperiencia en este tipo de formato, Maripili se ha mostrado resolutiva, utilizando un toco seco y contundente.

Podcast, el podcast de gira La tercera temporada de Podcast, el podcast en RTVE ha llegado con novedades. El espacio de humor dirigido por Miguel Campos, junto a los humoristas Laura del Val y Jorge Yorya está de gira por España y, tras pasar por Valencia, los próximos destinos serán: Barcelona (10 de abril, Teatro Aquitània) y Madrid (12 de abril, en La Sala del Movistar Arena) A través de la productora Doctor Cerebrus, puedes asistir como público a la grabación del show en sus estudios en Madrid, pero ahora amplían sus directos en estas ciudades de España.