Mari Pili, la "madre castellana" que arrasa en redes y aspira a ser "la nueva Pedroche"

Hasta hace no mucho, era simplemente Maripili: vecina de Burgos, madre orgullosa de la humorista Laura del Val y experta castellana en soltar verdades como panes sin levantar la voz. Hoy, en cambio, es "la Maripili", una inesperada influencer que se ha ganado el cariño de las redes sociales gracias a los sketches de “madre castellana” que su hija publica y que acumulan miles de visualizaciones.

En el último episodio de Podcast, el podcast, Laura ha contado a Miguel Campos y Jorge Yorya, que la cosa ha ido a más estas Navidades. "Se ha ido de las manos", confiesa Laura. Ya no solo la paran por la calle para hacerse fotos con ella, es que, además, hay quien ya la ve hasta dando las Campanadas de su comunidad el próximo año.

Maripili, un fenómeno de Burgos Lo que empezó como una aparición espontánea, casi tímida, con unos vídeos grabados en casa, se ha transformado en un fenómeno costumbrista que conecta con varias generaciones. Frases cortas, mirada directa, lógica aplastante y ese tono parco, pero entrañable, tan castellano. El resultado: una madre que representa a muchas madres (más allá de Castilla) y que, sin buscarlo, se ha ganado el cariño del público. La popularidad ha llegado a tal punto que estas pasadas Navidades un periódico local de Burgos propuso su nombre y el de su hija Laura del Val para una posible retransmisión de las campanadas en Castilla y León (la única comunidad que no tiene las suyas propias). Una encuesta en la que había más personalidades de la ciudad y en la que madre e hija arrasaron. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida por Laura del Val (@lauradelval_______)“ “ "La gente empezó a votar y ganamos con un 63%", dice Laura. La gracia fue que hubo quien creyó que aquello iba en serio. "A las doce menos cuarto (del 31 de diciembre) llama una amiga de mi madre agobiadísima preguntando que en qué canal estábamos, que no nos encontraba". Estamos ante la nueva Pedroche de las campanadas de Burgos.

PODCAST, EL PODCAST DE GIRA: CIUDADES Y FECHAS El arranque de la tercera temporada de Podcast, el podcast en RTVE llega con novedades. El espacio de humor dirigido por Miguel Campos, junto a los humoristas Laura del Val y Jorge Yorya se va de gira por España y anuncia sus primeras fechas. Ya sabes que, a través de la productora Doctor Cerebrus, puedes asistir como público a la grabación del show en sus estudios en Madrid, pero ahora amplían sus directos en varias ciudades de España. Dispuestos a parodiar formatos imposibles, exagerar clichés y llevar el audio a lugares inesperados, la nueva temporada de Podcast, el podcast hará escala en: Valencia (22 de febrero, La Rambleta)

(22 de febrero, La Rambleta) Barcelona (10 de abril, Teatro Aquitània)

(10 de abril, Teatro Aquitània) Madrid (próximamente)

Todos los programas en vídeo y audio, en RTVE Tienes todos los programas anteriores y los nuevos episodios de la tercera temporada en RNE Audio y RTVE Play. El humor sigue siendo disparatado, rápido y afilado y, como ya ocurrió la pasada temporada con invitados como Galder Varas, Lalachus o Maya Pixelskaya, el trío de humoristas volverá a contar con nuevas caras sorpresa en esta nueva etapa. ¡Ya disponible un nuevo episodio!