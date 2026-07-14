El Congreso vota este martes la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad

El Pleno del Congreso de los Diputados vota este martes la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad y debatirá la convalidación del decreto ley que incrementa la financiación estatal del sistema de dependencia hasta 6.200 millones de euros entre 2026 y 2027. La votación llega después de que el Consejo de Ministros aprobara una nueva transferencia récord de más de 904 millones de euros para las comunidades autónomas destinada a financiar el nivel acordado de la dependencia, una medida con la que el Gobierno pretende reforzar y blindar el sistema.

Los proyectos de ley llegan al Pleno tras superar la pasada semana el trámite de la Comisión de Derechos Sociales, cuyo dictamen salió adelante con el rechazo de PP y Vox. Junto a la aprobación definitiva de ambas normas, la Cámara Baja debatirá la ampliación de los recursos destinados a las comunidades autónomas para mejorar la atención a las personas en situación de dependencia.

Entre las principales novedades de la reforma de la Ley de Dependencia figura una enmienda impulsada por PSOE y Sumar para garantizar por ley que la financiación estatal alcance el 50% del sistema, con el objetivo de evitar futuros recortes y dotar de mayor estabilidad al modelo de cuidados. La reforma también elimina incompatibilidades entre prestaciones, amplía el servicio de asistencia personal más allá del domicilio, reconoce como cuidadores a personas que no sean familiares directos, universaliza el derecho a la teleasistencia y elimina restricciones y sujeciones farmacológicas.

En materia de discapacidad, la reforma consagra la accesibilidad universal como un derecho, incorpora expresamente el derecho a la autonomía personal y desarrolla el nuevo artículo 49 de la Constitución. Asimismo, simplifica los trámites administrativos al reconocer automáticamente un 33 % de discapacidad a las personas con grado I de dependencia y facilitar el reconocimiento del 65 % a quienes tengan grados II y III, con el objetivo de reducir la burocracia y agilizar el acceso a derechos y prestaciones. También incluye medidas para favorecer la accesibilidad en edificios de viviendas, impedir que las aseguradoras incrementen las primas por razón de discapacidad y crear la figura del facilitador procesal para evitar situaciones de indefensión en los procedimientos judiciales.