El Congreso vota este martes la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad
- El Gobierno ha aprobado más de 904 millones para financiar el nivel acordado de dependencia
- Aportará 6.200 millones de euros extras entre 2026 y 2027 para financiar la ley
El Pleno del Congreso de los Diputados vota este martes la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad y debatirá la convalidación del decreto ley que incrementa la financiación estatal del sistema de dependencia hasta 6.200 millones de euros entre 2026 y 2027. La votación llega después de que el Consejo de Ministros aprobara una nueva transferencia récord de más de 904 millones de euros para las comunidades autónomas destinada a financiar el nivel acordado de la dependencia, una medida con la que el Gobierno pretende reforzar y blindar el sistema.
Los proyectos de ley llegan al Pleno tras superar la pasada semana el trámite de la Comisión de Derechos Sociales, cuyo dictamen salió adelante con el rechazo de PP y Vox. Junto a la aprobación definitiva de ambas normas, la Cámara Baja debatirá la ampliación de los recursos destinados a las comunidades autónomas para mejorar la atención a las personas en situación de dependencia.
Entre las principales novedades de la reforma de la Ley de Dependencia figura una enmienda impulsada por PSOE y Sumar para garantizar por ley que la financiación estatal alcance el 50% del sistema, con el objetivo de evitar futuros recortes y dotar de mayor estabilidad al modelo de cuidados. La reforma también elimina incompatibilidades entre prestaciones, amplía el servicio de asistencia personal más allá del domicilio, reconoce como cuidadores a personas que no sean familiares directos, universaliza el derecho a la teleasistencia y elimina restricciones y sujeciones farmacológicas.
En materia de discapacidad, la reforma consagra la accesibilidad universal como un derecho, incorpora expresamente el derecho a la autonomía personal y desarrolla el nuevo artículo 49 de la Constitución. Asimismo, simplifica los trámites administrativos al reconocer automáticamente un 33 % de discapacidad a las personas con grado I de dependencia y facilitar el reconocimiento del 65 % a quienes tengan grados II y III, con el objetivo de reducir la burocracia y agilizar el acceso a derechos y prestaciones. También incluye medidas para favorecer la accesibilidad en edificios de viviendas, impedir que las aseguradoras incrementen las primas por razón de discapacidad y crear la figura del facilitador procesal para evitar situaciones de indefensión en los procedimientos judiciales.
904 millones para financiar el nivel acordado de la dependencia
En paralelo, el Ejecutivo ha aprobado una partida de más de 904 millones de euros para financiar el nivel acordado de la dependencia, una cantidad que ascenderá hasta unos 970 millones al contabilizar los recursos correspondientes al cupo vasco y la aportación navarra. Según el Ministerio de Derechos Sociales, se trata del segundo año consecutivo en el que esta financiación alcanza un máximo histórico y servirá para complementar los servicios que prestan las comunidades autónomas, como la reducción de las listas de espera o la mejora del empleo en el sector.
Sumadas las mejoras del nivel acordado y del nivel mínimo, la aportación estatal al sistema alcanzará los 6.200 millones de euros adicionales entre 2026 y 2027. El Gobierno sostiene que esta financiación permitirá avanzar hacia el compromiso de asumir el 50% del coste global del sistema de dependencia, una de las principales novedades de la reforma que este martes se somete al respaldo definitivo del Congreso.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha asegurado que se alcanzará "la cifra inédita histórica de 5.513 millones de euros este año y de 7.239 millones el año que viene". Esta medida implicará que los gobiernos de las autonomías reciban un 98,7% más de media de recursos por parte de la para la dependencia solo en lo referente al nivel mínimo.
Hace dos semanas, el Consejo de Ministros amplió la inversión estatal en el nivel acordado con el real decreto-ley que duplica las cuantías que el Estado transfiere a las comunidades por cada persona con un grado de dependencia reconocido.