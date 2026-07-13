Un recluso del Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla mata presuntamente a otros dos compañeros
- El presunto autor de los hechos se quedó sentado en la cama junto a los cadáveres
- Una víctima presenta síntomas de asfixia y, la otra, lesiones graves en la cabeza
Un preso del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla ha matado presuntamente a sus dos compañeros de celda. Los hechos se han producido en la madrugada de este lunes como han informado el sindicato ACAIP-UGT e Instituciones Penitenciarias.
En la ronda que se realiza en torno a la una de la mañana, en el módulo tres del centro penitenciario, un funcionario se ha encontrado a las víctimas en una posición sospechosa mientras que el presunto autor del doble homicidio permanecía sentado en su cama, por lo que activó al instante el dispositivo de emergencia.
Síntomas de asfixia y graves lesiones en la cabeza
Tras avisar al jefe de servicios y a la asistencia médica, han entrado en la celda y han comprobado que una de las víctimas presentaba síntomas de estrangulamiento y la otra, graves síntomas de violencia en la cabeza, como ha confirmado Joaquín Leyva, portavoz de ACAIP.
El presunto autor de los homicidios fue enviado inmediatamente al módulo de agudos, un área de alta seguridad, mientras que se hacían las maniobras de reanimación sobre una de las víctimas. Pese a los intentos, no se pudo hacer nada por ninguno de ellos y los agentes solo pudieron constatar que ambos internos habían fallecido.
Autor y víctimas todos varones
Los cadáveres corresponden a un varón de 25 años natural de Las Palmas de Gran Canaria y a otro de 54 años de Sevilla capital, que se encontraban en la prisión para cumplir una medida de seguridad. El presunto autor del delito, que compartía espacio con los otros dos, también es un varón de 26 años de nacionalidad gambiana, tal y como ha explicado Francisco Toscano, subdelegado del Gobierno en Sevilla.
Agentes de la Policía Científica, Policía Judicial, autoridad judicial, personal forense, efectivos del 061, Fiscalía y responsables de Instituciones Penitenciarias se desplazaron al centro para poder iniciar la investigación y proceder al levantamiento de los cadáveres.
La investigación, aún incipiente, está en manos de la Policía científica y el grupo de homicidios de la Policía Nacional que buscan esclarecer los hechos ocurridos.
ACAIP-UGT denuncian la falta de recursos en los centros
En un comunicado la Asociación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias han reconocido la rápida y buena actuación de los trabajadores del centro ante la situación de gran impacto emocional que ha evitado un suceso aún más grave.
Sin embargo, vuelven a remarcar la situación crítica por la falta de recursos que vienen denunciando desde hace tiempo ya que no se adecúan a lo que necesitan los centros penitenciarios actualmente.
Denuncian que el 75% de las plazas médicas de estas prisiones permanecen vacantes y hay menos de 150 médicos para atender a más de 50.000 internos.
Desde el sindicato reclaman una mayor atención a la salud mental de los presos para evitar este tipo de hechos. Y vuelven a recalcar que se necesitan más recursos personales y materiales para garantizar la seguridad de internos y trabajadores.