El nuevo centro penitenciario de Gipuzkoa en Zubieta, San Sebastián, está preparado para recibir a las personas internas
- Con capacidad para 400 personas, será clave para consolidar el modelo penitenciario vasco
- Incorpora espacios orientados al tratamiento individualizado para favorecer la reinserción
El nuevo centro penitenciario de Gipuzkoa sustituye a la cárcel de Martutene. Ha supuesto una inversión de 45,5 millones de euros y está ya preparado para acoger a las personas internas, que serán trasladadas a lo largo de la semana que viene. La consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, María Jesús San José, ha visitado este jueves las instalaciones que serán inauguradas el próximo día 15 por el lehendakari Imanol Pradales y el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
El Centro Penitenciario de Zubieta tendrá capacidad para 400 personas, atendidas por 255 profesionales. Su apertura, según la consejera, supone consolidar el modelo penitenciario vasco, que apuesta por una ejecución más moderna y orientada a la reinserción social. Un modelo en el que la seguridad y el tratamiento se refuerzan mutuamente. El objetivo es que las personas privadas de libertad cumplan sus penas en condiciones de dignidad, con una atención individualizada. Y permitirá que aquellas que tengan arraigo en Euskadi puedan hacerlo en su entorno
Centrado en la reinserción
La organización del centro permite atender las necesidades de las personas internas de forma integral. Contará con programas específicos de tratamiento en ámbitos como la salud mental o las adicciones. Además incorpora de forma transversal la perspectiva de género. El centro está organizado en módulos que permiten una mejor clasificación interior, itinerarios adaptados a cada persona y programas específicos.
La Agencia Vasca de Reinserción Social Aukerak gestionará distintos servicios con los que cuenta el centro, como las cocinas, lavanderías, talleres productivos y talleres de manipulados con función formativa. Todo ello con el objetivo de promover el aprendizaje en sectores con salidas profesionales. Dispondrá también de un Centro de Inserción Social de Gipuzkoa con funcionamiento autónomo.
Organizado en módulos
El eje central de las instalaciones es una gran plaza que articula los diferentes edificios. El de comunicaciones cuenta con 20 locutorios, siete salas para familiares y otras siete para visitas íntimas. La zona residencial cuenta con seis módulos y servicios comunes como comedor o salas de estar. Cada uno de ellos cuenta con 40 celdas. Hay un módulo específico para mujeres, con una planta reservada para madres con bebés. El centro cuenta con pista polideportiva, gimnasios, auditorio, biblioteca y frontón.
Durante su visita, la consejera María Jesús San José ha recordado a los tres profesionales de la prisión de Martutene asesinados por ETA: Ángel Jesús Mota, José Ramón Domínguez y Francisco Javier Gómez-Elósegui. También a Juan José Baeza, herido en un atentado frustrado. Además, ha agradecido el trabajo de todos los profesionales que prestan sus servicios en las instituciones penitenciarias.
El centro de penitenciario de Zubieta ha sido ejecutado por el Gobierno de España a través de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado.