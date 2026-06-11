El nuevo centro penitenciario de Gipuzkoa en Zubieta, San Sebastián, está preparado para recibir a las personas internas

El nuevo centro penitenciario de Gipuzkoa sustituye a la cárcel de Martutene. Ha supuesto una inversión de 45,5 millones de euros y está ya preparado para acoger a las personas internas, que serán trasladadas a lo largo de la semana que viene. La consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, María Jesús San José, ha visitado este jueves las instalaciones que serán inauguradas el próximo día 15 por el lehendakari Imanol Pradales y el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.

El Centro Penitenciario de Zubieta tendrá capacidad para 400 personas, atendidas por 255 profesionales. Su apertura, según la consejera, supone consolidar el modelo penitenciario vasco, que apuesta por una ejecución más moderna y orientada a la reinserción social. Un modelo en el que la seguridad y el tratamiento se refuerzan mutuamente. El objetivo es que las personas privadas de libertad cumplan sus penas en condiciones de dignidad, con una atención individualizada. Y permitirá que aquellas que tengan arraigo en Euskadi puedan hacerlo en su entorno

Centrado en la reinserción La organización del centro permite atender las necesidades de las personas internas de forma integral. Contará con programas específicos de tratamiento en ámbitos como la salud mental o las adicciones. Además incorpora de forma transversal la perspectiva de género. El centro está organizado en módulos que permiten una mejor clasificación interior, itinerarios adaptados a cada persona y programas específicos. La Agencia Vasca de Reinserción Social Aukerak gestionará distintos servicios con los que cuenta el centro, como las cocinas, lavanderías, talleres productivos y talleres de manipulados con función formativa. Todo ello con el objetivo de promover el aprendizaje en sectores con salidas profesionales. Dispondrá también de un Centro de Inserción Social de Gipuzkoa con funcionamiento autónomo.